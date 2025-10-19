Az egyik helyi közösségi média csoportban hívták fel a figyelmet a színházi kellékpénzre - vette észre a Boon.hu. A poszt szerint egyre több helyen próbálnak ezzel fizetni emberek Sátoraljaújhely üzleteiben és szórakozóhelyein. Vigyázzon, nehogy Ön is az áldozatuk legyen, mert akkor futhat a pénze után!

Vigyázzon! Nehogy elfogadja ezt a színházi kellékpénzt

Forrás: MW

A bűnözők 20 és 50 eurós címletű, még hamis pénznek sem nevezhető papírral próbálkoznak.

A poszt szerint a színházi pénz hologramfóliája matt és a szélén angolul az van ráírva az, hogy nem valós fizetőeszköz, csak másolat.

Vigyázzon, jól nézze meg a pénzt!

Bár állítólag elég jól látható a papíron az angol szöveg, ha nem nézik meg az eladók, pórul járhatnak, de más is veszélyben van.

Az elmúlt napokban már az is előfordult, hogy a bűnözők valakit kiszemeltek az utcán és megpróbálták nála felváltatni a színházi kelléket.

Tehát nem csak a boltosokat rövidíthetik meg a csalók, hanem bárkit, aki az útjukba kerül. Ezért fontos, hogy alapossan nézze meg, mit akarnak felváltatni önnel.

Hogyan védekezhetnek az üzletek és vásárlók?

"Lassítsanak a pénz átvételénél. Egy pillanatnyi vizsgálat sokat ér. Fény felé tartva a valódi bankjegyek hologramja és színei eltérnek a másolatétól.

Ha valaki gyanúsan próbál fizetni, jegyezzék meg a személyleírást, a ruházatot, a próbálkozás helyét és idejét, ezek az információk fontosak lehetnek a hatóságok számára.

Értesítsék a hatóságot. Minden próbálkozást jelenteni kell a rendőrségnek; a gyors bejelentés segíthet feltérképezni a módszert és megelőzni további eseteket."

- fogamaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál oldalán.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



