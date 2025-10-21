Nem fogja elhinni, mit mondott a Viszkis rabló a Louvre kirablásáról

A kilencvenes évek hírhedt magyar bankrablója, Ambrus Attila, vagy ahogy mindenki ismeri, a Viszkis rabló elmondta a véleményét a párizsi Louvre-múzeum kirablásáról. A Borsnak adott interjúban elismerte: szakmai szemmel nézve „bravúros” volt a művelet, ugyanakkor szerinte egyvalamire nem gondoltak az elkövetők.

A Viszkis rabló szerint az ellopott ékszereket sehol sem lehet eladni (Fotó: Markovics Gábor)

Fényes nappal csapott le egy profi banda a párizsi Louvre-ra. Október 19-én, vasárnap reggel, amikor az intézmény éppen megnyitotta a kapuit a látogatók előtt, egy precízen megtervezett akció során betörtek és percek alatt kirabolták a Franciaországban található nemzeti múzeumot.

Több királyi ékszer, köztük egy híres diadém is eltűnt.

A rendőrség még keresi a rablókat, akik filmbe illő gyorsasággal menekültek el a helyszínről.

A Viszkis rabló belegondolt, ő hogyan csinálta volna

Ambrus Attilát lenyűgözte a Louvre kirablása.

Nem semmi sztori, az biztos. Főleg amiatt ragadott magával, mert én eredetileg történésznek készültem és imádom Napóleont. Ezek a rablók jókor voltak jó helyen"

- mondta a lapnak a Viszkis rabló, aki a rendszerváltás után vált egycsapásra ismertté, amikor bankokat, takarékszövetkezeteket, postákat és utazási irodákat rabolt ki. 17 év fegyházbüntetésre ítélték, jó magaviselet miatt viszont csak 13 évet kellett rácsok mögött töltenie. A profi rabló arról kapta a nevét, hogy a bűncselekmények elkövetése előtt mindig ivott egy pohárral a híres italból.

Szerinte minden rendszernek van kritikus pontja, és a francia múzeum esetében sincs ez másképpen.

Magyarországon volt egy hasonló valószerűtlen rablás a 80-as években, akkor a felújítás alatt felállványozott Szépművészeti Múzeumból vittek el festményeket. Mindig van egy gyenge láncszem a gépezetben, valószínűleg itt is ezt használták ki a 'kollégák'. Zseniális történet, csak egy baj van vele: mégis hol fogják ezeket eladni?"

- tette hozzá. Hogy mit mondott még, az kiderül a Bors cikkéből.