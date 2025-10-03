Hírlevél

Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

Ilyen nincs! Így néz ki a Suzuki, amit vonat tarolt le Apagynál

Tizennégyen utaztak azon a szerelvényen, amelyet egy szabolcsi településnél ért baleset pénteken. A vonat egy autóval ütközött, mentőhelikopter vitte el a sofőrt.
Egy autó és egy vonat ütközött össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Apagy és Napkor között, a Szökéskúttanya közelében pénteken - írta a katasztrófavédelem információ alapján a Szon.hu.

Vonatbaleset Apagynál
Vonatbaleset Apagynál
Fotó: Bordás Béla

Maga előtt tolhatta a kocsit a vonat 

Az autóba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók szabadították ki a roncsból, ahogy szokták, feszítővágóval 

azután, hogy szemmel láthatóan a kocsiját maga előtt tolta a szerelvény, amelyen 14-en utaztak. 

Azt nem tudni, hogy közülük megsérült-e valaki, mindenesetre a Suzuki sofőrjét mentőhelikopter vitte kórházba. A utasokat mentesítő vonat viszi el a célállomásra. 

A balesetről képgalériát is láthat a Szon.hu oldalán.

Éjjel egy BMW-vel is brutális baleset történt Debrecenben. A kocsi nekicsapódott egy betonkerítésnek és felborult. Nézze meg mennyi maradt a luxusautóból, amelyben ketten ültek és mindketten fejsérülést szenvedtek! 

 

