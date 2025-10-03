Ilyen nincs! Így néz ki a Suzuki, amit vonat tarolt le Apagynál

Egy autó és egy vonat ütközött össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Apagy és Napkor között, a Szökéskúttanya közelében pénteken - írta a katasztrófavédelem információ alapján a Szon.hu.

Vonatbaleset Apagynál

Fotó: Bordás Béla

Maga előtt tolhatta a kocsit a vonat

Az autóba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók szabadították ki a roncsból, ahogy szokták, feszítővágóval

azután, hogy szemmel láthatóan a kocsiját maga előtt tolta a szerelvény, amelyen 14-en utaztak.

Azt nem tudni, hogy közülük megsérült-e valaki, mindenesetre a Suzuki sofőrjét mentőhelikopter vitte kórházba. A utasokat mentesítő vonat viszi el a célállomásra.

