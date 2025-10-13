Saját életét féltette, kiugrott a vonatból a mozdonyvezető a baleset előtt – videóval

Ahogy arról már az Origo is beszámolt, két gyorsvonat a magyar-szlovák határ közelében frontálisan, nagy sebességgel csapódott egymásba. A brutális vonatbaleset Szádalmáson (Jablonov nad Turňou) történt a vasúti alagút előtt. A Bors megdöbbentő információk birtokába jutott az ütközést megelőző pillanatokról.

Megdöbbentő részletek a hétfői brutális vonatbalesetről Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook/Bors

A Borsnak nyilatkozott a vonatbalesetről egy a közelben élő magyar férfi

"Egyelőre még a hatóságok vizsgálják az estet és azt, hogy pontosan miért történt, de itt helyben a következőket tudtuk meg. Ez egy olyan szakasz, ahol egy alagútból ágazik ki a vasút. A Zólyom felől érkező vonat mozdonyvezetője figyelmen kívül hagyta a továbbhaladást tiltó piros jelzést. Ez után az alagútból kiérkező, Zólyomba tartó expressz vonatnak ütközött, ez került bele az árokba. Amelyik pedig jobban össze van törve, az volt a hibázó vonat. Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalasan ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség" - írták.

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Baček a balesettel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a legújabb fejleményekről.

Az ütközéshez vezető okokat még vizsgáljuk. Jelenleg az utasok és a vonatokon dolgozó alkalmazottak mentésével és evakuálásával foglalkozunk"

– tudatta a szóvivő.

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közösségi oldalán az alábbi szöveg olvasható: