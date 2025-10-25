Hírlevél

Rendkívüli

halálos

Halálos vonatbaleset történt szombat délután

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Súlyos tragédia történt szombat délután Debrecen és Ebes között. A vonatbalesetben a Cívis InterRégió (6083) elgázolt egy embert, aki nem élte túl a szerencsétlenséget.
Az eddigi információk szerint a szerelvény elé lépő személy nagy valószínűséggel öngyilkos akart lenni, nem élte túl a gázolást. A megrázó vonatbalesetről a Haon.hu tájékoztatott.

vonatbaleset
Halálos vonatbaleset Debrecen és Ebes között, mintegy 250 személy utazott a vonaton
Fotó: Illusztráció/MW

Halálos vonatbaleset

Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 16:37-kor elindult Cívis InterRégió (6083) Debrecen és Ebes között elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert – közölte a hírportál a MÁVInformra hivatkozva.

A baleset miatt a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonal távolsági vonatainak utasai szombat este várhatóan 10-20 perces késéssel fognak az úticéljukhoz megérkezni.

A balesetben érintett vonaton hozzávetőleg 250 utas utazott, őket a katasztrófavédelem munkatársai segítségével szállították át a Debrecenből Budapestre 17:37-kor induló Cívis InterRégióra (6093). A tragédia helyszínére a  debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók érkeztek meg a társhatóságokkal együtt.

Október 13-án súlyos vasúti baleset történt Szlovákiában is, a magyarlakta Szádalmásnál, ahol két gyorsvonat ütközött össze. A hatóságok szerint közel százan megsérültek a vonatbalesetben, heten válságos állapotba kerültek, és többen a roncsok közé szorultak. A megrázó ütközésről az Origo is beszámolt, ide kattintva tudja elolvasni a részleteket.

 

