Itt az új fejlemény a szlovák vonatbaleset kapcsán – letartóztatták a mozdonyvezetőt

A szlovák hírügynökségek szerint emberi mulasztás vezethetett a tragédiához, amely október 13-án történt Rozsnyó közelében, Szádalmás térségében. A Bors újabb fejleményekről számolt be a szlovák vonatbaleset ügyében.

A szlovákiai vonatbaleset vétkes mozdonyvezetőjét letartóztatták a helyi hatóságok

A hétfői vonatbaleset

Az eddig ismert információk alapján két gyorsvonat ütközött össze a reggeli órákban, a balesetben legalább 80 ember megsérült, közülük több személy állapota súlyos.

A pontos sérült számot a hatóságok még vizsgálják.

A Bors információi szerint a szlovák rendőrség őrizetbe vette az egyik mozdonyvezetőt, akit az eset kapcsán kihallgattak. A vizsgálat első megállapításai alapján emberi hiba játszhatott szerepet az ütközésben.

Ez egy olyan szakasz, ahol egy alagútból jön ki a vasút. A Zólyom felől érkező vonat mozdonyvezetője figyelmen kívül hagyta a továbbhaladást tiltó piros jelzést. Ezután az alagútból kiérkező, Zólyomba tartó expressznek ütközött, ez a szerelvény borult aztán az ütközés erejétől az árokba. Amelyik pedig jobban össze van törve, azt vezette a hibázó vonatvezető. Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalt ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség

– nyilatkozta az egyik szemtanú.

A Szlovák Vasúttársaság és a belügyminisztérium közösen vizsgálják az esemény pontos körülményeit és szakértők bevonásával elemezték a jelző- és biztonsági rendszerek működését.

