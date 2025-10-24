Brutális vihar tombolt az éjjel – szétverte a vihar a vasút egyes részeit

A kegyetlen vihar miatt péntek hajnaltól, várhatóan délutánig a balatoni vonal déli részein nem járnak a vonatok. Szünetel a vonatforgalom Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között – írta meg a Sonline.hu.

A vonatforgalom kieséses miatt buszos átszállásra van lehetőség

Kép forrása: Karnok Csaba, Sonline.hu

A vonatforgalom egy sínre dőlt fa miatt bénult meg

A MÁV pénteki tájékoztatójából kiderült, hogy a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.

A Nagykanizsáról 5:14-kor Budapestre induló Tópart IC (IC 849) helyett az utasok Balatonszentgyörgytől Balatonmáriafürdőig, az egy órával később induló Balaton IC (IC 867) pótlóbuszaival utazhatnak, majd onnan a Balaton IC-vel (IC 867) folytathatják útjukat a főváros felé. A Tópart IC (IC 849) vonat a Balatonszentgyörgy–Budapest szakaszon nem közlekedik. Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok helyettesítik a vonatforgalmat. Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy is érintett, szintén pótlóbuszok segítségével tudnak közlekedni az utazók sebesvonatok helyett. Balatonfenyvestől Keszthelyig közlekedik pótlóbusz, a reggeli első Kaposvárról 6:14-kor induló Fenyves sebesvonat (8890) helyett. Tapolca felé Keszthelyről a 8:07-kor induló Helikon InterRégióval (9690) van lehetőség utazni.

a Keszthely-Balatonszentgyörgy-Balatonmáriafürdő szakaszon az alábbi helyeken van lehetőség igénybe venni a pótlóbuszokat:

Keszthely autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás

Balatonszentgyörgy, vasútállomás

Balatonberény, vasútállomás

Balatonmáriafürdő, vasútállomás

Szeptemberben árokba borult egy vonat Vác és Berkenye között. Szintén pótlóbuszok segítéségével oldották meg a közlekedést, azonban a buszok nem álltak meg mindenhol a közút kialakítása miatt.