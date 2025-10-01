Vonatgázolás miatt késésre kell számítani az egyik legforgalmasabb szakaszon

A MÁVINFORM közösségi oldalán közölt információi szerint vonatgázolás történt. A Tokaj InterCity (IC 560), amely a Keleti pályaudvarról 7:25-kor indult Miskolc és Nyíregyháza érintésével Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra tartott, elsodort egy embert. A baleset miatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között jelenleg csak az egyik vágány használható a vonatközlekedésre - írta a Haon.hu.

Vonatgázolás miatt áll az egyik legforgalmasabb szakasz

Fotó: Mediaworks archív

Vonatgázolás miatt változás várható

A baleseti helyszínelés miatt a Budapest–Miskolc közötti InterCity járatoknál, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza vonalon közlekedő személyvonatoknál az utasoknak 10–30 perces menetidő-növekedésre kell számítaniuk.

A MÁVINFORM kiemelte azt is, hogy a balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról pótló vonat indul, méghozzá a Tokaj IC menetrendjét követve, Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra 10:30-kor.

Korábban is hasonló eset miatt állt a forgalom egy forgalmas szakaszon.