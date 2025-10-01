Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

baleset

Vonatgázolás miatt késésre kell számítani az egyik legforgalmasabb szakaszon

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elsodort egy embert az InterCity Borsodban, emiatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Mutatjuk a a vonatgázolás miatti változásokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetvonatNyugati pályaudvarraMÁVINFORMTokaj InterCityszemélyvonat

A MÁVINFORM közösségi oldalán közölt információi szerint vonatgázolás történt. A Tokaj InterCity (IC 560), amely a Keleti pályaudvarról 7:25-kor indult Miskolc és Nyíregyháza érintésével Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra tartott, elsodort egy embert. A baleset miatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között jelenleg csak az egyik vágány használható a vonatközlekedésre - írta a Haon.hu.

Vonatgázolás miatt áll az egyik legforgalmasabb szakasz
Vonatgázolás miatt áll az egyik legforgalmasabb szakasz
Fotó: Mediaworks archív

Vonatgázolás miatt változás várható

A baleseti helyszínelés miatt a Budapest–Miskolc közötti InterCity járatoknál, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza vonalon közlekedő személyvonatoknál az utasoknak 10–30 perces menetidő-növekedésre kell számítaniuk.

A MÁVINFORM kiemelte azt is, hogy a balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról pótló vonat indul, méghozzá a Tokaj IC menetrendjét követve, Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra 10:30-kor.

Korábban is hasonló eset miatt állt a forgalom egy forgalmas szakaszon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!