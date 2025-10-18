Halálos vonatgázolás szombat délután, a tragédia betett a vonatközlekedésnek is

Szombat délután Rákosnál egy ember a sínekre lépett, és elütötte az Egerből a Keleti pályaudvarra tartó Agria InterRégió. A vonatgázolást az elütött személy nem élte túl - számolt be a tragédiáról a Heol.hu.

Halálos vonatgázolás történt Rákosnál szombat délután

Fotó: Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

A halálos vonatgázolás

14 óra előtt pár perccel az Egerből a Keleti pályaudvarra tartó Agria InterRégió vonat elütött egy embert Rákos vasútállomáson – írta meg a Heves vármegyei hírportál.

A baleset miatt a Rákos állomáson csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok. Több járat esetében is késésekre kell számítaniuk az arra közlekedőknek. A gyöngyösi vonalon pótlóbuszokat indítanak.

A Mávinform tájékoztatása szerint

Az IR85-ös Mátra és az IR87-es Agria InterRégiók a Keleti pályaudvar és Gödöllő között mindenhol megállnak, pótolva a kimaradó S80-as vonatokat,

a Keleti pályaudvarról 14:30-kor Gyöngyösre indult IR85-ös Mátra InterRégió (3016) csak Vámosgyörkig közlekedik a késése miatt, utasait onnan pótlóbusz szállítja tovább Gyöngyösre, vagy választhatják a Vámosgyörkről 16:36-kor továbbinduló – várhatóan késéssel közlekedő – Mátra InterRégiót (3026),

a Gyöngyösről 16:08-kor a Keleti pályaudvarra induló IR85-ös Mátra InterRégió (3033) utasait Vámosgyörkig pótlóbusz szállítja, amelyről a következő fővárosba tartó IR87-es Agria InterRégióra (541) szállhatnak át.

