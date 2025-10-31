Halálos vonatgázolás történt péntek este

Péntek este halálos kimenetelű vonatgázolás történt Debrecenben, a Nagyállomás közelében, jelentette a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A MÁVInform tájékoztatása szerint a baleset a Déli sor térségében történt: a Nyíregyházáról 17:30-kor a Nyugati pályaudvarra tartó Nyírség InterCity (IC 603) ütött el egy embert – írta a Haon.hu.

Halálos vonatgázolás miatt késéséek várhatóak (Illusztráció)

Fotó: HAON/ Tóth Imre

Késések a vonatgázolás miatt

A halálos kimenetelű vonatgázolás miatt az esti órákban fennakadásokra lehet számítani a záhonyi fővonalon. A baleseti helyszínelés Ebes és Debrecen között csak egy vágányon teszi lehetővé a vonatközlekedést, ami miatt az érintett járatok menetideje jelentősen meghosszabbodik.

A gázolásban érintett vonaton mintegy kétszáz utas utazott. Az ő átszállításukat, illetve az ehhez szükséges segítséget a debreceni hivatásos tűzoltók biztosították.

