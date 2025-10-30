Kutyája után ugrott a jéghideg vízbe egy fiatal lány Zircen

A napokban Zircen riasztották a mentőket, miután egy fiatal lány egy építkezési területen vízzel teli, mély árokba esett. Mint kiderült, a lány kutyája, Csillag csúszott bele először, gazdája pedig gondolkodás nélkül utána ugrott, hogy megmentse. A meredek, iszapos partfal azonban mindkettőjüket csapdába ejtette - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán.

Kutyája után ugrott a vízbe egy kislány Zircen Fotó: OMSZ

A rendőrök a kislányt és a rémült négylábút is kimentették és biztonságba helyezték. A jéghideg vízben töltött idő alatt a gyermek testhőmérséklete jelentősen lehűlt, ezért a mentők eltávolították róla a nedves ruhát, majd száraz takarókkal és buborékfóliával melegítették, valamint melegített infúzióval folyadékpótlást kezdtek a testhő emelése érdekében.

A kislány és a kutyus is jól van Zircen

A szakszerű ellátásnak köszönhetően a gyermek állapota stabilizálódott, mielőtt a mentőegység elindult volna vele a kórház felé. Ekkor Csillag, a hűséges kutya odaszaladt gazdájához, mintha csak meg akart volna bizonyosodni arról, hogy ő is a lehető legjobb kezekben, biztonságban van.

