Akar 40 milliót szerezni karácsony előtt?

2002. január 23-án a tárnoki Vörösmarty utcai házukból ismeretlen körülmények között eltűnt Bihon Lászlóné, a gyerek Bihon Sára és Radics Attila. A nyomozók információi szerint bűncselekmény áldozatává váltak. 40 millió ütheti a markát annak, aki tudja, mi történt velük, esetleg hol van a holttestük.

40 millió nyomravezetői díj Radics-ügyben

40 milliós nyomravezetői díj

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Életvédelmi Osztálya több személyen elkövetett emberölés gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen a 23 évvel ezelőtt ügyben - vette észre a Ripost.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 40 millió forint nyomravezetői díjat tűzött ki a Radics-ügyben.

"Az összeg annak fizethető ki, aki olyan pontos adatokkal rendelkezik az elkövetőről, amelyekkel azonosítani lehet, megalapozottá válik a gyanú a bűnösségére, és ismerteti információit az eljárás során.

Szükség esetén az eljáró hatóság intézkedik a tanú védelméről.

A rendőrség bizalmasan kezeli a nyomravezető személyét. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője fenntartja a díjkitűzés visszavonásának jogát. A díjkitűzés visszavonásának közzétételét követően a jelentkezés elkésett" - olvasható a Police.hu oldalon.

Azt kérik, hogy akinek van információja a bűncselekményről, hívja munkaidőben a 06-1-462-7537-es számot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

A Radics-ügyről többet is megtudhat, ha ide kattint.

