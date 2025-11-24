VIP escortként milliárdos adótartozást hozott össze a magyar nő, majd rejtélyes módon meghalt

Elképesztő módon bukott le az a magyar nő, aki hatalmas vagyont hozott össze VIP escortként, csak az adótartozása meghaladta az egymilliárd forintot. Az adócsaló nő, miután lebukott, eltűnt a hatóságok látószögéből, csak később derült ki, hogy váratlanul meghalt – írta meg a Ripost.

Luxus prostituáltként hatalmas vagyont hozott össze az adócsaló magyar nő

Fotó: Illusztráció (Ron Lach/Pexels)

100 euró miatt bukott le a milliárdos adócsaló

G. Andrea 18 évesen utazott ki Olaszországba, ahol Riminiben és Riccione bárjaiban vállalt munkát. Ezek után VIP escortként férfiakat kísért Dubajba. A luxus prostituált bagatell módon bukott le. Az egyik ügyfele azzal vádolta meg, hogy a légyott alatt a nő ellopott tőle 100 eurót.

Az olasz rendőrök kihallgatták lopási ügyben. Andrea meglehetősen meggondolatlanul védekezett. A rendőröknek azt állította, annyi pénze van, hogy ilyen piti lopásokra nem vetemedne. Ahogy mondta:

Nincs szükségem arra, hogy száz euróért kiraboljak egy embert, mert van egy bankszámlám, amit a leggazdagabbak is megirigyelnének.

A rendőröknek megadta a bankszámlaszámát, az ügyészek a levegőért kapkodtak a hatalmas vagyon láttán.

Andrea rájött, hogy nagy ostobaságot követett el, ezért még gyorsan egy San Marino-i bankárhoz fordult, aki a nő pénzét előbb Monte Carlóba, majd onnan Dubajba mentette ki.

Az olasz bíróság Andreát két év és három hónap börtönre és 1,1 milliárd forintnyi euró befizetésére kötelezte. A nő egyetlen tárgyaláson sem jelent meg, az olasz hatóságok arra gyanakodtak, hogy Dubajba ment, ezért körözést adtak ki ellene. Csak később derült ki, hogy Andrea hazautazott Magyarországra, ahol 2024-ben rejtélyes körülmények között váratlanul meghalt.

A nő halála miatt az adóssága elévült, elképesztő vagyona jelenleg az Egyesült Arab Emírségek egyik bankjában pihen.

