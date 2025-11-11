Pisztoly lapult a „Slukkos” árusnál, a NAV mellett a rendőrök is akcióba léptek – videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron vármegyei ellenőrei ezúttal is megmutatták, hogy nem érdemes velük packázni. Egy közösségi oldal egy zárt csoportjában bukkantak rá egy hirdetőre, aki nagy tételben kínált "slukkos" Elf Barokat, azaz az illegálisan árusított, ízesített e-cigarettákat - írta a Kisalfold.hu.

Az adóhatóság nagy fogásra tett szert, de a rendőrök is kitettek magukért a nyomozás során

Fotó: NAV

A revizorok álvevőként léptek akcióba és rögtön száz darabot rendeltek a tiltott kütyükből, összesen majdnem félmillió forint értékben. Az eladó kizárólag személyesen volt hajlandó átadni a terméket, így a találkozóra Tatabányán, egy bevásárlóközpont parkolójában került sor.

Az adóhatóság nem viccel

A férfi miközben boldogan pakolta elő a különböző ízesítésű e-cigarettákat, az adóhatóság emberei már készen álltak a rajtaütésre. Mint kiderült, az eladó ugyan egyéni vállalkozó, de nyugtát adni elfelejtett, így a jövedéki szabálytalanság mellé rögtön társult a nyugtaadás elmulasztása.

A próbavásárlás után lefoglalták az egész készletet, a férfira pedig milliós nagyságrendű bírság vár.

A helyszínen a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei is ott voltak, akik átvizsgálták a férfi autóját. Itt jött a meglepetés, ugyanis

a csomagtartóban egy engedély nélkül tartott gázpisztolyt is találtak.

Az adóhatóság ezért azonnal értesítette a rendőrséget, akik lefoglalták a fegyvert és szabálysértési eljárást indítottak.

Az ilyen esetekért nem csak a NAV szab ki büntetést, hiszen a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága is eljárhat, akár többmilliós pénzbírságot is kiszabva. Magánszemélyek akár 1-50 millió, cégek pedig 500 millió forint büntetést is kaphatnak, attól függően, mekkora volt a tiltott biznisz.

Legutóbb a NAV egy számlagyáros bűnszervezetre is lecsapott, büntetésük 15 év szabadságvesztéssel sújtható.