Kigyulladt az ágymelegítő, halálra égett egy idős férfi

Egy családi ház pincéjében csaptak fel a lángok csütörtökön, nem sokkal éjfél után Bátonyterenye kisterenyei városrészén. A halálos tűzeset során egy 70 éves, kerekesszékes ember életét vesztette. A nógrádi tragédia okozója a helyiek szerint egy zárlatos ágymelegítő volt – írta meg a Nool.hu.

Kigyulladt ágymelegítő okozhatta a kerekesszékes férfi halálát

Fotó: Lorkó Dávid/Nool.hu

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról tájékoztatta a Nógrád vármegyei hírportált, hogy a csaknem húsz négyzetméteres, életvitelszerűen lakott helyiség teljes terjedelmében égett, a tűzben az ott lakó idős férfi életét vesztette. A salgótarjáni és bátonyterenyei hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok az épület többi részére nem terjedtek át.

A szomszéd szerint az ágymelegítő volt a tűz okozója

A Nool.hu munkatársai a helyszínen jártak, ahol egy helybéli nyilatkozott nekik. A nő elmondta, nagyjából hajnal egy óra környékén ébredt arra, hogy villogó tűzoltóautók állnak a szomszédjában lévő családi háznál, ahonnan sűrű füst szállt fel. A szomszéd közölte:

Nem tudom, hogy keletkezett a tűz, csak azt láttam már, hogy borzasztó nagy füst van. Utána 5 óra körül jöttem ki, és akkor még mindig itt voltak a tűzoltók. A szomszédomtól kérdeztem meg, hogy mi történt, és mondta, hogy Laci megégett bent, mert kigyulladt az ágymelegítő talán. Ennyit tudok róla.

Kedden Pusztamagyaródon pusztított tűz egy családi házban. Az épület átvizsgálása során szintén egy idős férfi holttestét találták meg a romok között.