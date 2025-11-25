Kiskanállal etette utolsó napjaiban a fiát az agyonvert kárpátaljai férfi apja

Sebestyén József Ukrajnában élő, magyar állampolgárként nem akart részt venni az orosz-ukrán háborúban, mégis elhurcolták az ukrán katonák. Nyáron terjedt el az agyonvert kárpátaljai férfi híre, ami róla szólt. Napokkal a kényszertoborzás, vagyis az elfogása után ugyanis súlyos sérülésekkel került kórházba. Szülei a Borsnak beszéltek a férfi utolsó napjairól. Amikor az édesapja meglátogatta, már tolószékben ült, éppen CT-re vitték, de még volt ereje beszélni.

Az agyonvert kárpátaljai férfi szülei interjút adtak

Apu, nagyon megvertek!”

- mondta József, akinek a családja beszámolója szerint három bordája eltörött, az arcán és fején súlyos sérülések voltak, az egyik füle feldagadt, de más ütésnyomokat is láttak rajta.

Kiskanállal etették az agyonvert kárpátaljai férfit

Édesapja mindennap bement hozzá a kórházba.

Nagy fájdalmai voltak. Ebben biztos vagyok, hiszen a fogait csikorgatta. A vizsgálat után infúziót és katétert kapott. 21 napig jártam hozzá a kórházba. Két hétig semmit nem evett. 5 napig kómában is volt. Kiskanállal etettem”

– mondta megtörten.

A családja remélte, hogy felépól mert az orvosok azt mondták: „lesz javulás.” Nem így lett.

A Linner Bertalan kórházból kómás állapotban, erőszakkal átvitték egy tolókocsiban a Pszichiátria Intézetbe. Ehhez mi nem járultunk hozzá"

– közölte az asszony, hozzátéve: ott ő már nem tudta meglátogatni, mert nincs lift.

Nagyon nehéz időszak kezdődött számunkra. A halála napján, vasárnap kora reggel megfőztem a kedvenc ételét, a húslevest. Sajnos már nem volt kinek bevinni”

– zokogott a megtört idős asszony, felidézve: már az is kérdéses volt, túléli-e József a csecsemőkorát, mivel súlyos sárgaságban szenvedett. Amikor felnőtt, a családja támasza lett. Sokat dolgozott és gondoskodott a szüleiről. Az idős pár szerint gyerekük történetét nem szabad elfelejteni, mert sok magyar járhat ugyanígy. Az ukrán hatóságok tagadják, hogy elhurcolták és agyonverték volna a Sebestyén Józsefet, a szülei viszont azt mondják, ez az igazság.

Ők már csak egyet szeretnének: hogy valaki kimondja végre azt, amit ők már tudnak: fiuk halála nem volt hiábavaló.

