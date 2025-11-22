Mi történik a balesetet szenvedett áldozatok háziállataival?

Vajon mi történik azokkal a háziállatokkal a baleset után, amelyek a gazdáikkal utaztak egy szerencsétlenül járt autóban? A problémakörre a figyelmünket az M43-as autópályán történt tragikus baleset hívta fel: a külföldi házaspár meghalt, kutyájuk pedig eltűnt, mert senki sem foglalkozott a sorsával. A helyszínre érkező hatóságok feladata ugyanis az életmentés, és a forgalmat akadályozó roncsok elszállítása. Ha azonban egy kutya elszökik, vagy akár a közelben tartózkodik, de nem veszélyezteti a forgalmat, akkor az állatot figyelmen kívül hagyják. A témában megkerestük a Segítő Angyalok Állatmentés Kft.-t és az Állatmentő Szolgálat Alapítványt a felmerülő kérdésekkel.

A tragikus balesetet szenvedett bolgár házaspár kutyájának eltűnése hívta fel a figyelmet arra a problémára, hogy mi történik a baleset után az autópályára szabadult állatokkal

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Jogi korlátok és a felelős állatartás kérdései

A Segítő Angyalok Állatmentés válaszában rávilágított, hogy a rendőrségi beavatkozás leginkább arra az esetre korlátozódik,

ha egy állat közvetlen veszélyt jelent a forgalomra. Egy „ténfergő kutya” nem számít azonnal veszélyesnek, így a befogása sem prioritás.

Az állatmentők szerint a társadalom hozzáállása is kulcsfontosságú. Bár jogszabály nem teszi kötelezővé, minimálisan elvárható lenne, hogy baleset esetén az illetékes ügyelet értesítse a település szerinti önkormányzat gyepmesterét arról, hogy egy állat megszökött vagy kóborol.

Az állatmentők hangsúlyozták, hogy a felelős állattartás alapja a megfelelő felszerelés (hámok, kenel, nyakörv) használata az utazás során, ami megelőzhetné az „elszabadulást”.

Felborult állatszállító miatt elszabadult szarvasmarhákhoz riasztották a Segítő Angyalok Állatmentés Kft-t az M0-ás autópályán

Fotó: Segítő Angyalok/Facebook

Mit szabad és mit nem?

Az Állatmentő Szolgálat Alapítvány hangsúlyozta: az autópályán elszabadult állatok rendkívüli veszélyt jelentenek a forgalomra, miközben ők is veszélyben vannak.

Autópályán elszabaduló állat esetén minden esetben jelezni kell a 112-nek, a diszpécser peidg értesíti az autópálya kezelőt, a mérnökséget és a rendőrséget.

Az alapítvány szerint egy sokkos állapotban lévő kutya menekülő üzemmódra kapcsol, zavarttá válik, nem érzékeli a veszélyt, és közlekedésbiztonsági vészhelyzetet teremt, amely akár halálos kimenetelű balesethez is vezethet. Kiemelték:

tilos a befogás: autópályán szabadon lévő állat befogása a civilek számára borzasztóan veszélyes, kerülendő és tilos, mivel ezzel sokkal nagyobb bajt okozhatnak;

az ilyen helyzetekben szükség van hatósági beavatkozásra: útlezárásra, sávzárásra, forgalomirányítási intézkedésre, melyet el is rendelnek.

Az alapítvány nemcsak kutyák miatt szokott kivonulni. Volt már civil megkeresésük bütykös hattyú szállítására, akit az autópálya-kezelő talált, de hívta őket a rendőrség is balesetes bagoly miatt az M3-as autópályára.