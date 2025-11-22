Mi történik a balesetet szenvedett áldozatok háziállataival?

Vajon mi történik azokkal a háziállatokkal a baleset után, amelyek a gazdáikkal utaztak egy szerencsétlenül járt autóban? A problémakörre a figyelmünket az M43-as autópályán történt tragikus baleset hívta fel: a külföldi házaspár meghalt, kutyájuk pedig eltűnt, mert senki sem foglalkozott a sorsával. A helyszínre érkező hatóságok feladata ugyanis az életmentés, és a forgalmat akadályozó roncsok elszállítása. Ha azonban egy kutya elszökik, vagy akár a közelben tartózkodik, de nem veszélyezteti a forgalmat, akkor az állatot figyelmen kívül hagyják. A témában megkerestük a Segítő Angyalok Állatmentés Kft.-t és az Állatmentő Szolgálat Alapítványt a felmerülő kérdésekkel.
Jogi korlátok és a felelős állatartás kérdései
A Segítő Angyalok Állatmentés válaszában rávilágított, hogy a rendőrségi beavatkozás leginkább arra az esetre korlátozódik,
ha egy állat közvetlen veszélyt jelent a forgalomra. Egy „ténfergő kutya” nem számít azonnal veszélyesnek, így a befogása sem prioritás.
Az állatmentők szerint a társadalom hozzáállása is kulcsfontosságú. Bár jogszabály nem teszi kötelezővé, minimálisan elvárható lenne, hogy baleset esetén az illetékes ügyelet értesítse a település szerinti önkormányzat gyepmesterét arról, hogy egy állat megszökött vagy kóborol.
Az állatmentők hangsúlyozták, hogy a felelős állattartás alapja a megfelelő felszerelés (hámok, kenel, nyakörv) használata az utazás során, ami megelőzhetné az „elszabadulást”.
Mit szabad és mit nem?
Az Állatmentő Szolgálat Alapítvány hangsúlyozta: az autópályán elszabadult állatok rendkívüli veszélyt jelentenek a forgalomra, miközben ők is veszélyben vannak.
Autópályán elszabaduló állat esetén minden esetben jelezni kell a 112-nek, a diszpécser peidg értesíti az autópálya kezelőt, a mérnökséget és a rendőrséget.
Az alapítvány szerint egy sokkos állapotban lévő kutya menekülő üzemmódra kapcsol, zavarttá válik, nem érzékeli a veszélyt, és közlekedésbiztonsági vészhelyzetet teremt, amely akár halálos kimenetelű balesethez is vezethet. Kiemelték:
- tilos a befogás: autópályán szabadon lévő állat befogása a civilek számára borzasztóan veszélyes, kerülendő és tilos, mivel ezzel sokkal nagyobb bajt okozhatnak;
- az ilyen helyzetekben szükség van hatósági beavatkozásra: útlezárásra, sávzárásra, forgalomirányítási intézkedésre, melyet el is rendelnek.
Az alapítvány nemcsak kutyák miatt szokott kivonulni. Volt már civil megkeresésük bütykös hattyú szállítására, akit az autópálya-kezelő talált, de hívta őket a rendőrség is balesetes bagoly miatt az M3-as autópályára.
Nem csak balesetet szenvedett állatok kerülhetnek az autópályára
Habár az ilyen kiélezett helyzetekben nem szabad hősködni, időnként előfordul, hogy egy-egy civil sofőr olyan módon avatkozik be egy veszélyhelyzetbe, hogy az több életet is megment. Ilyen volt a 2024. októberi eset is, amikor egy hős kamionsofőr akadályozta meg, hogy szabadon kóborló lovak feljussanak az autópályára.
Egy olvasói beszámoló szerint az M51-es felhajtó előtt a lovakat már a szervízúton látták, amely egyenesen az autópályára vezetett. Az állatok mögött hosszú kocsisor alakult ki, ugyanis egy autós a két sáv közepén, vészvillogóval haladva tartotta fel a forgalmat, ezzel védve mind az állatokat, mind a többi közlekedőt.
Egy olyan esettel is találkoztunk, ami sokkal inkább hasonlít a cikkünk elején bemutott példához, amikor egy szerencsétlenség nyomán elveszik az állat. Korábban a 8-as úton árokba csapódott egy autó, amelyben egy kutya is utazott. Az eb megrémült és elszökött, míg a járművezetőt és két gyermekét kórházba vitték a mentők. A helyszínre érkezett a sofőr édesapja és a roncs elszállítása közben maga is elkezdte keresni a kutyát. A történet itt szerencsés véget ért, a kis kedvenc hazatalált.
Bajban van egy állat?
Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: