„Börtönt az állatkínzónak!” – demonstrációt szerveztek és kiálltak Rozi kutya mellett az állatvédők

Szerda reggel folytatódott a Kecskeméti Törvényszéken a megkínzott Rozi kutya gazdájának tárgyalása. Az ülést megelőzően tüntetők gyűltek az épület elé, többen saját kutyájukkal érkezve, hogy az állatkínzás miatti letöltendő börtönbüntetés mellett kampányoljanak – írta a Baon.hu.

Újra bíróság elé került a kegyetlen állatkínzás elkövetője

Fotó: Mócza Milán

Egy emberként tüntettek az állatkínzás ellen

„Börtönt az állatkínzónak!” és „Rozi” feliratú táblákkal, pólókkal és sálakkal, valamint saját kutyájuk társaságában érkeztek az állatkedvelők a Kecskeméti Törvényszék épülete elé szerda reggel.

A demonstrálók között helyi lakosok, állatvédelmi szervezetek és az igazságügyi minisztérium képviselői is jelen voltak.

Az újonnan érkezőket tájékoztatták az ügy részleteiről, és arra kérték őket, hogy támogassák Rozit és az összes bántalmazott háziállatot.

A nyílt tárgyalást számos sajtóorgánum és kisebb tömeg kísérte figyelemmel. Rozi kutya története, – akit gazdája a vonóhoroghoz kötött, majd elfeledkezve róla, egy kilométeren át nagy sebességgel vonszolt az aszfalton, utána pedig elhanyagolta az ellátását – sokakat megérintett, ezért nagy felhördülést váltott ki, amikor a vádlott megjelent a teremben.

Az ülés elején a bíróság ismertette az elsőfokú döntést, miszerint a férfit bűnösnek találták állatkínzás vétségében és 425 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. Ez ellen azonban mind az ügyészség, mind a védő fellebbeztek: az ügyészség súlyosítást és letöltendő börtönbüntetést indítványozott, míg a felelőtlen gazda új védőügyvédje a vádlott teljes felmentését kérte, azzal érvelve, hogy a férfinek nem állt szándékában kínozni a kutyát, és több állatvédelmi szervezetet is támogat. Emellett az igazságügyi orvosszakértő újabb meghallgatását is kérte. Az erről készült galériát ide kattintva tekinthetik meg.

Kutyákkal tüntettek az állatkínzó ellen

Fotó: Mócza Milán

Folytatódik Rozi ügye

A bíróság rövid tanácskozást követően az ügy elhalasztása és egy igazságügyi orvosszakértő meghallgatása mellett döntött. A szakértői vélemény fogja eldönteni, hogy a gazda számára felismerhetően életveszélyesek voltak-e Rozi kutya sérülései, ami kulcsfontosságú lesz a másodfokú ítélet meghozatalában.