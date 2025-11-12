Vérlázító kutyagyilkosság: halálra verte és kukába dobta az állatot

Szívbemarkoló esetről tájékoztatott a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány. Komáromban kegyetlen állatkínzás történt, a kemény szívű állatgyilkos olyan súlyosan bántalmazta kutyáját, hogy az állat két óra szenvedés után életét veszítette – írta meg a Kemma.hu.

Az állatkínzást követően a gazda kidobta a kukába 9 éves kutyája holttestét

Kép forrása: Facebook / Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány

A komáromi kutyagyilkost szomszédja buktatta le, miután keserves nyüszítésre és vonyításra lett figyelmes. Az állatvédők és a rendőrség siettek a helyszínre a jóakaratú szomszéd bejelentése után. A tettes kezdetben tagadta kegyetlenségét, kijelentette, hogy elütötték a kutyáját, azonban később bevallotta, hogy ő végzett vele. Még indoklással is próbálkozott: kijelentette, hogy az állatnak azért kellett meghalnia mert bepiszkított. Az eb oltással és chippel nem rendelkezett, haláltusája órákig tartott.

Az állatkínzás elkövetője illegálisan tartózkodik Magyarországon

Erre akkor derült fény, amikor a rendőrök a helyszínen előállították a férfit, aki nem rendelkezik munkahellyel és bejelentett lakcímmel sem. A NÉBIH vizsgálja a kutya tetemét, hatósági eljárás indult állatkínzás miatt. Az alapítvány közleményében nyomatékosította, hogy nem szabad következmények nélkül hagyni a kutyagyilkosságot. Megígérték, hogy minden fejleményről tájékoztatást fognak adni.

