Orbán Viktor Washingtonba utazott és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

Megdöbbentő képsorokat rögzítettek Heves vármegyében. Állatkínzás miatt indult eljárás az egyik gyepmesteri telepen történt brutalitás után.
A Heves vármegyei Heves ebrendészeti telepén brutális állatkínzás történt, amelyről videó is készült. A felvételen jól látható, hogy egy alkalmazott egy befogóbottal üti az kutyákat, a levegőbe emeli, majd kukába hajítja. A kukák tetejére súlyokat helyezett, így az állatok nem tudtak kiszabadulni – számolt be róla a Heol.hu.

A hevesi gyepmesteri telepen történt állatkínzás sokkolta az állatvédőket is
A hevesi gyepmesteri telepen történt állatkínzás sokkolta az állatvédőket is
Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

Állatkínzás miatt kellett lezárni a telepet

A rendőrök csütörtök hajnalban zárták le azt a gyepmesteri telepet, ahol több kutyának is a kínok kínját kellett áltélnie. Az ott dolgozó férfit elfogták, és állatkínzás gyanújával eljárás indítottak ellene, mivel a gyanú szerint nem egy állatra rátámadt, amit aztán a hulladéktárolóba tett. A helyszíni felvételt a Sintérbiznisz – Könyörtelen halál a rácsok mögött Facebook-oldal osztotta meg. 

A férfi nemcsak a kukákba helyezte az állatokat, hanem nehezékeket is rakott rájuk, hogy biztosan elpusztuljanak."

– mondta Edelényi Bernadett, az Ebrendészek Országos Szövetségének elnöke. 

Borcsa, a néhány hónapos tacskó túlélte az állatkínzó támadását, több társát azonban nem tudták megmenteni. Az Ebrendészek Országos Szövetségének elnöke szerint két állat tetemére bukkantak rá, de 58 kutyát kiszabadítottak a rácsok mögül. A TV2 Tények információi szerint a telepen a tulajdonoson kívül csak ez az egy alkalmazott dolgozott, de állítólag mindketten rendszeresen bántották az állatokat. 

A telep tulajdonosa megpróbálta a bizonyítási eljárást akadályozni. Ez azonban nem sikerült, mivel így is bizonyítást nyert, hogy belerakta a kukákba a kutyákat"

– zárta gondolatait Edelényi Bernadett.

