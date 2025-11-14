Hírlevél

Szegedi Járásbíróság

Elítélte a bíróság az állatkínzással vádolt családot, akik étlen-szomjan tartottak egy kutyát

Pénteken ítéletet hozott a Szegedi Járásbíróság egy sándorfalvi család ügyében, akik étlen-szomjan, kikötözve tartottak egy kutyát éveken át. Az állatkínzásban részt vett mind a három családtag, akik felfüggesztett börtönt és közérdekű munka büntetést kaptak tettükért.
A Szegedi Járásbíróság pénteken ítéletet hozott egy állatkínzási ügyben: hat hónapnyi felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy sándorfalvi családot, akik nem gondoskodtak megfelelően kutyájukról. A vádirat szerint 2017-ben került hozzájuk egy zsemleszínű, chip nélküli keverék kutya, amelyet közös albérletük udvarán tartottak. A kutya lánccal volt hozzákötve egy levert karóhoz, a környezetében sem víz, sem pedig élelem nem volt, az állat nagyon lesoványodott – írta a Délmagyar.hu.

Fotó: Regan Dsouza/Pexels
Fotó: Regan Dsouza/Pexels

Állatkínzás miatt a bíróság előtt

Amikor 2022-ben megtalálták a kutyát, a lánc csupán 20-50 centiméternyi mozgást engedett az állatnak. A vádlottak hosszú ideig tartották így az ebet, amely megtalálásakor súlyosan alultáplált volt, 12-15 kg-ot nyomott, ami mindössze a fele volt az ideális testtömegének.

Összesen hárman ültek a vádlottak padján pénteken: anya és fia, és egy harmadik személy, aki idő közben elköltözött a házból. Utóbbi személy az elsőrendű vádlott volt, aki azzal védekezett, hogy a kiköltözés miatt nem volt felelős az állat ellátásáért. 

A bíróságot mindez nem hatotta meg, ő és a harmadrendű vádlott félévnyi felfüggesztett börtönt kapott, míg a másodrendű vádlottra már korábban közérdekű munka büntetést szabtak ki. Az ítélet jogerős, a vádlottak elfogadták a büntetést.

A tegnapi napon számoltunk be egy másik, vérfagyasztó esetről: Komáromban egy elkövető agyonverte kiskutyáját. Az esetről a Szurkolók az Állatokért munkatársai számoltak be.

 

