Pénz helyett bilincset kapott az álrendőr – videón a rajtaütés

A csaló – eddig ismeretlen női társával közösen – azt próbálta elhitetni egy 88 éves tabi lakossal, hogy a bankszámláján tárolt pénze nincs biztonságban, és rávették, hogy az azon lévő összeget készpénzben vegye fel. A tekintélyes summát, 10 millió forintot Siófok főterén kellett átadnia az álrendőrnek, aki állítása szerint egy „védett számlára” helyezni majd el a pénzt.

Siófokon kapcsolták le a nyíregyházi álrendőrt

Fotó:Illusztráció/Police.hu

Valódi zsaruk kapták el az álrendőrt

Az 50 éves nyíregyházi lakost november 27-én a somogyi bevetési egység tagjai elfogták és előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra, ahol a kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

