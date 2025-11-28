Hírlevél

Rendkívüli!

"Kokaint szipogató illegitim bohóc" – durván nekimentek Zelenszkijnek

Pénz helyett bilincset kapott az álrendőr – videón a rajtaütés

A somogyi rendőrök a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen csaptak le egy férfire november 27-én. A magát a „Budapesti Rendőr-főkapitányság Nemzeti Nyomozó Iroda" nyomozójának kiadó álrendőrt Siófokon csípték fülön.
A csaló – eddig ismeretlen női társával közösen – azt próbálta elhitetni egy 88 éves tabi lakossal, hogy a bankszámláján tárolt pénze nincs biztonságban, és rávették, hogy az azon lévő összeget készpénzben vegye fel. A tekintélyes summát, 10 millió forintot Siófok főterén kellett átadnia az álrendőrnek, aki állítása szerint egy „védett számlára” helyezni majd el a pénzt.

Siófokon kapcsolták le a nyíregyházi álrendőrt
Fotó:Illusztráció/Police.hu

Valódi zsaruk kapták el az álrendőrt

Az 50 éves nyíregyházi lakost november 27-én a somogyi bevetési egység tagjai elfogták és előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra, ahol a kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

Az 50 éves nyíregyházi lakost november 27-én a somogyi bevetési egység tagjai elfogták és előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra, ahol a kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

 

