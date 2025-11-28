Hihetetlen, mit tett egy ápolónő az idős asszonnyal

Letartóztatták azt az ápolónőt, aki 2025 nyarán kezdett el dolgozni Miskolcon egy szociális intézményben, itt ismerkedett meg idős gondozottjával. A nő rendszeresen ellátta az idős hölgyet (fürdette, bevásárolt), és később már a hivatalos munkaidőn kívül is kért és kapott fizetséget a segítségnyújtásért – írta a Boon.hu.

A bántalmazás után egy hónappal elhunyt az az idős asszony, akit ápolónője megvert

Fotó: Illusztráció / MW-archív

Megvadult ápolónő

Bár a gyanúsított ápolónő munkaviszonya 2025 szeptemberében megszűnt, ezt követően is visszajárt az idős asszony lakására. A nyomozók szerint az egyik ilyen alkalommal 100 ezer forintot lopott el, amit a sértett észrevett.

Amikor az idős nő segítséget akart kérni az éppen akkor érkező másik ápolóktól, a gyanúsított rárontott: a földre teperte, befogta a száját, majd egy távolabbi szobába vonszolta, ahol súlyosan bántalmazta. Az asszony egy hónappal később belehalt a sérüléseibe.

A Miskolci Járásbíróság szerint a cselekmény – ha bebizonyosodik – alkalmas életveszélyt okozó testi sértés és minősített rablás megállapítására, de nem kizárt a súlyosabb minősítés sem. A bíróság a cselekmény kiemelt súlya, a szökés veszélye és a bűnismétlés lehetősége miatt 2025. december 28-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Egy férfi skizofréniája miatt tévesen azt hitte, hogy apja haldoklik, ezért úgy akarta megmenteni, hogy leszúrta.