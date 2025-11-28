Darus teherautó miatt nincs áram több száz háztartásban Hajdú-Biharban – fotókkal

Egy kosaras, magasemelős gém akadt bele egy villanyoszlopba, ami kettétört péntek este Bocskaikertben, a Pillangó utcában – számolt be a Haon.hu. A kidőlt villanyoszlop fogságba ejtette a darus teherautót, és több száz háztartásban okozott áramszünetet.

Ez a teherautó okozta az áramszünetet Hajdú-Biharban Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

A helyszínre riasztották a tűzoltókat és a rendőröket is, a hatóságok teljes útzárat rendeltek el a műszaki mentés idejére. A balesetben senki sem sérült meg, azonban az anyagi kár jelentős.

Áramszünet lesz rengeteg hajdú-bihari otthonban

Az áramszolgáltató megkezdte a helyreállítási munkálatokat. a baleset miatt körülbelül 400 háztartásban nem lesz áram az esti órákban.

A darus teherautót ért baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

Black(out) Friday: még este is tart az áramszünet a fővárosi Corvin Plázában. Pénteken dél körül egy VIII. kerületi építkezésen munkavégzés közben megsértettek két középfeszültségű földkábelt, mely a bevásárlóközpont áramellátását biztosította.