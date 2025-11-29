A kaszással nézett farkasszemet egy vakmerő fiatal a vasútállomáson

November 29-én reggel egy 20-25 év közötti fiatal férfi felmászott a zárt, üzemi területen álló egyik tehervonat tetejére Rákospalota-Újpest állomáson. Áramütés érte. A fiatal nem kicsit rázta meg az áram. Súlyos égési sérülései lettek, majd a vágányok közé zuhant, ahol a fejét is beverte – írta a Vaol.hu. Eközben a teste közelében felcsaptak a lángok.

Vasúti áramütést szenvedett egy fiatal férfi Újpesten, miután felmászott egy vagon tetejére

Fotó: dehir.hu

Áramütés egy lezárt területen

A balesetet észrevette egy "forgalmi szolgálattevő" és azonnal intézkedett: megkezdte a tűz oltását és elkezdte újraéleszteni a fiatal férfit. A fiatal férfit a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba. A MÁV munkatársának is megégett a keze.

A MÁV a történtek kapcsán kiemelte, hogy a vonatok tetejére felmászni nemcsak tilos, de rendkívül veszélyes tevékenység, ami nemcsak a mászót, hanem a segítségére sietőket is életveszélybe sodorhatja. Már az 5-6 méter magas vagonokról való lecsúszás is súlyos sérüléseket vagy akár halált okozhat, a felsővezetékhez való közelség pedig halálos áramütést eredményezhet akár két méteres távolságból is.

Hasonló eset történt a közelmúltban Ausztriában. Egy 18 éves fiú és a barátja elmászott egy álló tehervagonra a vorarlbergi Frastanz állomáson. Az egyiküket a felsővezeték közelében megrázta az áram, amitől leesett a kocsiról. Súlyos sérülései miatt helikopterrel egy németországi klinikára vitték.

