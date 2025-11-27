Gyerekkori barátjának adta be az aranylövést az óbudai drogos

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki egy óbudai lakásban segített beadni a barátjának az aranylövést, azaz a halálos adag kábítószert. A vádirat szerint az akkor 40 éves férfi 2024. augusztus 17-én este, egy óbudai társasházba hívta a gyerekkori barátját, hogy együtt drogot fogyasszanak. A férfi a 45 éves cimborájával a szobájába vonult és mindkettőjüknek előkészítette az adagját, amit először magának adott be. Mivel az idősebbiknek ez nem sikerült, a férfi segített neki, és a heroint tartalmazó fecskendőt barátja kézfejébe szúrta – tájékoztat az Ügyészség.hu.

Meghalt egy férfi Budapesten, akinek a barátja adta be az aranylövést Fotó: Police.hu

Beadta az aranylövést, majd hívta a mentőket

Nem sokkal később a barát rosszul lett, ezért a vádlott és közeli hozzátartozója felhívták a 112-es segélyhívót, majd a diszpécser instrukciói szerint megkezdték az eszméletlen férfi újraélesztését. Az időközben a helyszínre érkező mentők kitartó küzdelme ellenére a férfi életét már nem tudták megmenteni.

Nem csak drogot találtak az elkövető lakásán

A rendőrök a kutatás során a lakásban néhány gramm heroint és marihuánát, valamint a kábítószerek adagolásához, tárolásához és fogyasztásához használatos eszközöket foglaltak le. A barátjának drogot adó M. Jánost őrizetbe vették, majd a bíróság letartóztatta, 2024 decemberében pedig elrendelték a bűnügyi felügyeletét. A vádlott lakásából 45 darab illegálisan tartott éles lőszer is előkerült, ezeket is lefoglalták.

Az ügyészség most átadással elkövetett kábítószer-kereskedelem és lőszerrel visszaélés miatt emelt vádat és a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Azonban a férfi ellen gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt folytatott nyomozást a rendőrség bizonyítékok hiányában megszüntette.

