Összetörve állt a bíróság elé az Árpád hídi gázoló – videó

Két évvel ezelőtt az Árpád hídon az egymással versengő felelőtlen sofőrök egyike a szalagkorlátot átszakítva egy szabályosan közlekedő kerékpárost halálra gázolt, akinek mind a két lába leszakadt, a kórházban halt bele a sérüléseibe. Az Árpád hídi gázolás ügyében idén szeptember 2-án tartották meg az előkészítő ülést, amelyről az Origo is beszámolt.

Bíróság előtt az „Árpád hídi gázolás” néven hírhedtté vált halálos baleset elsőrendű vádlottja

Fotó: Bors

Összetörve vett részt az Árpád hídi gázolás elsőrendű vádlottja a bírósági tárgyaláson

Az Árpád hídi gázoló büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken zajlott. A Bors beszámolója szerint a gázolás elsőrendű vádlottja maga alatt volt és egyfolytában az őt elkísérő barátnőjét ölelgette, a kezét szorongatta.

Ahogy azt az Origo is megírta, az előkészítő ülésen az elsőrendű vádlott – B. Dávid–, hamar beismerte a bűnösségét, azzal azonban nem értett egyet, hogy nem lenne alkalmas a vezetésre. A másodrendű vádlott, L. Márton, szintén bűnösnek vallotta magát, de állítása szerint nem vett részt gyorsulási versenyben.

B. Dávidnak nem ez volt az első balesete, a hatóságok már a szóban forgó baleset előtt figyelmezették, hogy a bünetőpontjai elérték a kritikus határt.

A balesetet okozó férfi a két barátjával versenyzett a hídon és nem tudta megzabolázni a 700 lóerősre feltuningolt Mercedesét. Az Árpád híd korlátját átszakítva elgázolt egy szabályosan közlekedő, 26 éves kerékpárost, akinek az ütközést követően mindkét lába leszakadt.

A balesetben B. Dávid és az egyik BMW sofőrje is súlyosan megsérült, autóik roncsait látva csoda, hogy nem történt nagyobb bajuk.

Csoda, hogy túlélték a balesetet

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/Origo

A tragédiát követően az elhunyt Benjámin édesanyja a Facebookon adott hangot tehetetlen, elkeseredett dühének és fájdalmának.

Az én majdnem 27 éves fiamat ölte meg ez a nyomorult. Egy szerető, összetartó, dolgos család vagyunk. Elvette a legdrágább kincsünket, mert ő gyorsulni akart. Csak épp vezetni nem tud

– posztolta akkor a mély gyászában szenvedő édesanya.

Benjámin egy jólelkű, tehetséges fiatalember volt. Tele volt reményekkel és álmokkal, családot szeretett volna alapítani. Azért kellett meghalnia borzalmas körülmények között, mert néhány eszement az egójával nem bírva egymást próbálta túlszárnyalni. Egy ártatlan ember életét vették el és egy családot tettek tönkre végérvényesen.

