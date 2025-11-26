Újabb részletek derültek ki az Árpád hídi gázolásról, megszólaltak a tanúk is – képek és videó

Ahogy arról az Origo is beszámolt, megtartotta ülését a bíróság a Fővárosi Törvényszéken a halálos baleset vádlottjainak a részvételével. Az „Árpád hídi gázolás” néven elhíresült szörnyű baleset két részvevője állt a bíróság elé és újabb részletek derültek ki a tárgyalásról – írja a Bors.

Az Árpád hídi gázolásban a Mercedes és a BMW sofőrjei is súlyosan megsérültek

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/Origo

Az Árpád hídi gázolás vádlottjai

B. Dávidnak, az elsőrendű vádlottnak, és L. Mártonnak ma a bíróság elé kellett állniuk. B. Dávid 2023. július elsején a Károly Róbert körúton az útpadkának hajtott, és a korlátot átszakítva elgázolt egy arra szabályosan haladó kerékpárost.

B. Dávidot halálos közúti baleset gondatlan okozásával, L. Mártont pedig közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolják.

A szeptember 2-án megtartott előkészítő ülésen mindkét férfi elismerte a bűnösségét, de együttesen tagadták, hogy gyorsulási versenyen vettek volna rész. B. Dávid AMG Mercedese fel volt tuningolva, kikapcsolták a menetstabilizátorát és ahogy kiderült L. Márton BMW-jének is jelentősen megnövelték a teljesítményét.

A korlátot átszakítva ütötték el a szabályosan közlekedő biciklist, akinek a szörnyű becsapódásban mindkét lába leszakadt. A kórházban nem tudták megmenteni az életét, belehalt s súlyos sérüléseibe Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/Origo

Az egyébként karosszérialakatos B. Dávid elismerte, hogy rendszeres részvevője volt a gyorsulási versenyeknek, de azt következetesen tagadta, hogy a balesetkor versenyeztek volna.

L. Márton nem kívánt a kérdésekre válaszolni, de azt elmondta, hogy nagyon sajnálja a történteket. Ahogy fogalmazott:

A vallomásomat fenn tartom, nem kívánok a kérdésekre válaszolni. A bűnösségem elismerem. Őszintén megbántam és sajnálom azt, ami történt. A megengedett sebességet nem szoktam túllépni. Fékeztem, de olajos volt az út, ami miatt nem tudtam megállni, ezért mentem neki Dávidnak. Tőle bocsánatot kérek.

A két vádlott után a tanúk vallomásai következtek. Ahogy az kiderült, többségük nem ismerte B. Dávidot, viszont Mártont igen, a balesetet megelőzően együtt vacsoráztak. Azt viszont egyikük sem tudta megmagyarázni, miért éppen az Árpád hídon keresztül mentek haza, hiszen ettől vannak jóval rövidebb útvonalak is.

Bíróság előtt az Árpád hídi gázolás vádlottjai

Fotó: Bors

Aztán egy olyan tanú következett, aki alaposan felkavarta az állóvizet. Ő nem ismerte a két vádlottat, csak éppen arra haladt a tragédia időpontjában. A tanú határozottan állította, a Mercedes és a BMW versenyeztek egymással.

Szakértők véleményét kérte ki a bíróság, akik között heves vita alakult ki.

Az egyik szakértő úgy vélte, B. Dávid nem alkalmas arra, hogy autót vezessen. Egy másik szakértő – egy pszichiáter –, Dávidot kezelte, aki hozzá fordult segítségért.

Azért kérték a segítségemet, mert Dávid rémálmokkal küzdött a baleset után. Többször is visszajátszotta a történteket magában és nagyon sokat sírt

– nyilatkozta a szakember.

A baleset részleteit térfigyelő kamerák is rögzítették.