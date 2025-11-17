Ez durva! Oszlopnak csapódott egy autó az Árpád hídnál

Egy újabb, Árpád hídon történt brutális balesethez siettek a mentők, rendőrök és tűzoltók hétfőn. Egy autó a budai hídfőnél, a Vörösvári út irányába tartó oldalon előbb a szalagkorlátnak, majd a felüljáró tartóoszlopának ütközött - írta meg a Bors.

2025. november 17-én súlyos baleset történt az Árpád hídon

A becsapódás ereje olyan nagy volt,

hogy oszlop gyakorlatilag kettévágta a roncsot, amely szinte darabokra szakadt.

Egyelőre nem tudni:

hányan utaztak az autóban,

történt-e sérülés vagy haláleset,

mi okozta a súlyos balesetet.

Amit viszont tudunk: a roncsot daruval emelték le a vasról és a fővárosi hivatásos tűzoltók már áramtalanították az autót, miközben rendőrök irányították a forgalmat. Vizsgálják az eset körülményeit. Nagy dugó alakult ki a környéken.

