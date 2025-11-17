Hírlevél

Kiszivárgott: Kína egyetlen lépéssel fojthatja meg az egész világot

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Ez durva! Oszlopnak csapódott egy autó az Árpád hídnál

Súlyos baleset történt hétfő este Budapesten. Az Árpád híd budai hídfőjénél egy autó a szalagkorlátnak, majd egy oszlopnak csapódott, az ütközés ereje szinte kettévágta a kocsit.
Egy újabb, Árpád hídon történt brutális balesethez siettek a mentők, rendőrök és tűzoltók hétfőn. Egy autó a budai hídfőnél, a Vörösvári út irányába tartó oldalon előbb a szalagkorlátnak, majd a felüljáró tartóoszlopának ütközött - írta meg a Bors.

2025. november 17-én súlyos baleset történt az Árpád hídon
A becsapódás ereje olyan nagy volt, 

hogy oszlop gyakorlatilag kettévágta a roncsot, amely szinte darabokra szakadt.

Egyelőre nem tudni:

  • hányan utaztak az autóban,
  • történt-e sérülés vagy haláleset,
  • mi okozta a súlyos balesetet.

Amit viszont tudunk: a roncsot daruval emelték le a vasról és a fővárosi hivatásos tűzoltók már áramtalanították az autót, miközben rendőrök irányították a forgalmat. Vizsgálják az eset körülményeit. Nagy dugó alakult ki a környéken. 

Brutális baleset az Árpád hídon

November 8-án egy versenyző audis gondolta úgy, hogy ő Fittipaldi, nagy baj lett belőle. Közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás ellene. Részletekért kattintson ide!

 

