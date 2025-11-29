Így védekeznek az árvíz ellen Ipolytarnócon – videó

Az északi térségben napokig szakadt az eső, aminek következtében több folyó vízszintje is hirtelen megemelkedett. Az Ipoly és a Sajó kiöntött. A szakemberek szerint az Ipolyon rekordt közelítő árhullám vonult le már eddig is. Ahogy korábban írtuk, az árvízhelyzet most Ipolytarnócon a legkritikusabb. Ezen a településen szerdára harmadfokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni, több lakóház is veszélybe került. Egyes épületek esetében már a homokzsákok sem nyújtanak elegendő védelmet, így több családnak kellett elhagynia az otthonát.

Mentik, ami menthető: kritikus az árvízhelyzet Észak-Magyarországon

Fotó: Nool.hu/Vendel Lajos

A Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci munkatársai az önkormányzattal és a katasztrófavédelem szakembereivel együtt vesznek részt az ártéren elhelyezkedő házakban élők megsegítésében a Magyar Nemzet információi szerint.

Kritikus az árvízhelyzet

A szervezet több család befogadására is alkalmassá tette az Ipolytarnócon működő Jelenlét-pontot, az árvíz miatt kiköltöztetett és máshol elszállásolt embereket pedig élelmiszerrel, ruhákkal és mentális támogatással is segítik.

A Jelenlét-pont a korábbi években is fogadott árvízkárosult családokat, de a szervezet munkatársai a házak helyreállításában is segédkeztek. Az árvízi védekezésről a Nool.hu stábja forgatott:



