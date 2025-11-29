Még ezt a pofátlan dolgot is képes volt megtenni a rendőrökkel az aszódi ámokfutó

A Blikk azt írja, kedden 13 órakor jelentek meg a rendőrök a férfi otthonánál, akinek „az ablakon keresztül sikerült meglógnia” előlük. Másfél órával később viszont már nem számított rájuk. Amikor meglátta őket, ismét megpróbálkozott a korábbi trükkel, de az ablak előtt várták D. Sándort. A férfinek kétszer sikerült elmenekülnie a hatóság elől. Közvetlen azután is elszaladt, hogy halálos balesetet okozott az aszódi ámokfutóként elkönyvelt férfi.

Elmenekült a baleset helyszínéről az aszódi ámokfutó, terhes felesége sem érdekelte

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

November 24-én délután, alig néhány perccel 13 óra előtt tragédiába torkollott egy hétköznapi manőver Aszódon. Egy 63 éves, helyi férfi a Hatvani útról fordult volna be egy mellékutcába, amikor egy nagy sebességgel érkező Mercedes belerohant az autójába. Ahogy az azóta nyilvánosságra került biztonsági kamerafelvételen látható, a becsapódás ereje óriási volt.

A vétlen autó az ütközéstől többször megpördült, ami után az út menti füves árokban kötött ki.

A sofőr súlyosan megsérült, 25 éves lánya viszont a helyszínen, azonnal szörnyethalt. A fiatal nő munkahelyéről tartottak hazafelé, és alig néhány házra voltak az otthonuktól.

Még a terhes feleségét is a roncsban hagyta az aszódi ámokfutó

A Mercedes volánjánál ült a később ablakon kiugró D. Sándor, mellette terhes felesége és velük volt még az egyik ismerősük is. A férfi kipattant a kocsiból és elszaladt.

Még a szerelmének sem segített, aki a gyerekét hordja a szíve alatt.

Mivel sehol sem találták, a rendőrök elfogatóparancsot adtak ki ellene a fényképével, így mindenki láthatta, ki okozott halálos balesetet, feltehetően drogosan. Másnap délután fogták el a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársai a Boldogon álló családi házban. A 30 éves bűnöző ellen számtalan eljárás indult korábban, egyszer még fogolyszökés miatt is körözték.