Kolosszális átverés: szerelemre szomjazó férfiakat vágtak át súlyos milliókkal a dörzsölt nők

Akár 8 évig is a rácsok mögé kerülhetnek azok a nők, akik a barátságukat és bájukat súlyos milliókért kínálták fel. A Bama.hu osztotta meg az elképesztő átveréssorozat részleteit.

Átverés mesterfokon, voltak akiket hatalmas összegekkel húztak le

Fotó: Illusztráció: Tima Miroshnichenko/Pexels

Átverés súlyos milliókért

A vádlottak a megbízóikkal az interneten ismerkedtek meg. A gyanúsítottak az utasításnak megfelelően számlákat nyitottak, vagy a meglévő számláikat használták fel a csalásaikhoz.

A szóban forgó hölgyek a számláikra érkező pénzt továbbutalták, de kripto tárcákba is befizettek komoly összegeket. A csalók legtöbbször magukat külföldön élő orvosoknak, színészeknek adták ki.

Volt olyan sértett, aki több részletben összesen 90 millió forintot utalt át a szélhámosoknak. A beérkezett pénzeket átmosták különböző műveletek segítségével.

Például annak a nőnek a tette, aki a csalásokból származó több mint 20 milliós összeget fogadott a számláján, majd azt jutalékért továbbította, jelentős haszonra tett szert és ez üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének minősül, amiért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

A vád szerint a Facebook lényegében a csalók bűntársa

A Reuters úgy tudja, a Meta évente több milliárdos bevételhez jut a csaló és lehúzós hirdetésekből. Csak az USA-ban a Facebook egyes platformjai az Egyesült Államokban elkövetett, sikeres online csalások egyharmadában voltak érintettek. Az erről szóló vizsgálat azt is feltárta, hogy a Meta belső folyamatai sokszor akadályozzák a csaló hirdetések visszaszorítását, például a pénzügyi csalásban utazó kisebb hirdetőket legalább nyolcszor kell jelenteni, mire letiltják a fiókjaikat. Érdeklik a részletek? Kattintson az Origóra!