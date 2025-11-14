Brutális fenyegetés: felgyújtották Aurelio édesanyjának autóját, a lángokat a kislánya is látta

A Farm VIP korábbi versenyzője a közösségi oldalán közzétett videóban arról számolt be, hogy egy óvodai lámpás felvonulásról hazatérve, késő este egy nagy durranást és zörejt hallott. Az incidens nem sokkal később eszkalálódott: a szemben lakó szomszéd riasztására Aurelio szembesült a valósággal. A bejárati kapunál méteres lángok csaptak fel, miután ismeretlen elkövetők gyújtóanyagot dobtak be az udvarra – írta a Tények.hu.

Gyújtóanyagot dobtak be Aurelio édesanyjának házához ismeretlen tettesek Fotó: Forrás: Tények.hu

Aurelio kislánya is jelen volt

Édesanyja autóját sikerült Aureliónak tolatva kimentenie a pusztító tűzből, de a márkás kocsi hátulja így is megégett. Különösen megrázó tény, hogy ez már a második autótűz a családban: az előző jármű az M6-os autópályán gyulladt ki. A celeb összetörten nyilatkozott a történtekről, kiemelve az erőszakos szándékot és a családra nehezedő lelki terhet.

Borzalmasan csalódott vagyok, és fel vagyok picit háborodva nyilván, hogy azért nekem van egy gyerekem, és ott van a házban"

– mondta a Tényeknek adott interjúban.

A támadás jellege (személyre szóló, otthonhoz közeli gyújtogatás) erős gyanút vet fel az elkövető bosszúszándékára, amit a tűz brutális ereje is alátámaszt. Aurelio szerint a történtek miatt már-már a GTA nevű számítógépes játékban érzi magát.

A helyszínre érkeztek a rendőrök és a katasztrófavédők is, akik azonnal megkezdték a helyszínelést. A rendőrségi nyomozásban kulcsfontosságú lehet a körülményeket rögzítő felvételek előkerülése. Aurelio a hatóságokra bízta a felderítést, de meggyőződése, hogy ő maga pillanatok alatt kideríthetné, ki a gyújtogató, mivel az ilyen jellegű bűncselekmények sosem maradnak titokban.

Üzenete az elkövetőnek egyértelmű: "Én a helyében feladnám magamat."

