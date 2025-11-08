Hírlevél

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

Szamurájkard villant az autós üldözés után

Pécs belvárosában a rendőrök üldözőbe vettek egy férfit, aki több közlekedési szabályt is megszegett. Az autós azt gondolta, el tud menekülni, most őrizetben van.
Egy 28 éves velényi férfi szabálytalan közlekedésével harcolta ki a rendőrök figyelmét október 20-án Baranya vármegye székhelyének központjában. Az autós először egy lámpánál várakozó kocsisort előzött záróvonal átlépésével, majd több közlekedési szabályt megszegve próbált elmenekülni – olvasható a Police.hu oldalán.

Őrizetbe vették a férfit, aki autóval menekült a rendőrök elől Pécsen
Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Kábítószert és egy szamurájkardot is találtak az autóban

A menekülés nem tartott sokáig: a férfi egy közeli utcában leparkolt, mert azt hitte, lerázta a zsarukat. Amikor újra észrevette őket, futásnak eredt, de két sarokkal arrébb elfogták és megbilincselték. Az ámokfutó nadrágzsebéből alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyag került elő. 

Az átvizsgált autó csomagtartójában pedig egy szamurájkard lapult, ami tovább rontott a sofőr helyzetén. Ezután derült ki, hogy jogosítványa sincs, ráadásul pár héttel korábban a Delta Program keretében kábítószer birtoklása miatt is intézkedtek már vele szemben.

A férfit a kapitányságon kihallgatták, majd az összes körülményt mérlegelve őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A Pécsi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt indított nyomozást ellene, a közlekedési szabálysértéseket és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását az illetékes kapitányságok külön vizsgálják.

Mindenszentek napján egy sofőr menekülés közben behajtott az egerszalóki temető területére, ahol két sírba is belecsapódott. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

