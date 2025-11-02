Nézze meg, hogy tarolta le egy ámokfutó a sírokat az egerszalóki temetőben

Hihetetlen esemény zavarta meg a temető nyugalmát Egerszalókon Mindenszentek napján, november 1-én, szombaton. Egy férfi két utasával autózott a településen, amikor a rendőrök meg akarták állítani, de a sofőr inkább menekülni próbált – írta meg a Heol.hu.

A száguldó autót csak a második sír állította meg, aminek nekiment.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

Autó száguldott a temetőben Mindenszentek napján

A száguldás közben az autó két síremléknek is nekiütközött, a második ütközés állította meg a járművet. A balesetben a sofőr és az utasok is megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.

Az autóban ülő utasok mindegyike megsérült.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

