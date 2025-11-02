Nézze meg, hogy tarolta le egy ámokfutó a sírokat az egerszalóki temetőben

Szombaton zűrzavar törte meg az egerszalóki temető csendjét, amikor a rendőrök egy sofőrt próbáltak megállítani. A menekülés során az autó két síremléknek is nekicsapódott.
Hihetetlen esemény zavarta meg a temető nyugalmát Egerszalókon Mindenszentek napján, november 1-én, szombaton. Egy férfi két utasával autózott a településen, amikor a rendőrök meg akarták állítani, de a sofőr inkább menekülni próbált – írta meg a Heol.hu.
Autó száguldott a temetőben Mindenszentek napján
A száguldás közben az autó két síremléknek is nekiütközött, a második ütközés állította meg a járművet. A balesetben a sofőr és az utasok is megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.
