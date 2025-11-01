Mindenszentek napján, amikor emberek százai viszik virágaikat a sírokhoz, egy férfi autósüldözésbe keveredett Egerszalókon. A rendőri felszólítás elől menekülő autós a temetőbe hajtott, ahol két sírnak is nekiütközött - írta a Heol.hu.

Fotó: Unsplash

Autós csapódott a síroknak

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, hogy a második ütközés vetett véget az üldözésnek.

A járműben három ember utazott, mindannyian megsérültek, kórházba vitték őket.

Mindenszentek és halottak napja idején rengetegen gyújtanak mécsest és gyertyát, ám a megemlékezés fokozott tűzveszéllyel jár: idén már 68 tűzeset történt a temetők környékén. A sírok és otthonok védelme érdekében elengedhetetlen a tűzmegelőzés és a körültekintés.