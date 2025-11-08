Bíróság elé kerül a férfi, aki nevelt lánya védelmében gázolt

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy váci férfi ellen, aki a vád szerint autójával elütötte azt a férfit, akiről nevelt lánya azt állította, hogy korábban szexuálisan zaklatta.

Autóval támadt a lányát molesztáló férfira

A vádirat szerint 2024. augusztus 10-én a férfi kiskorú nevelt lánya elmondta neki, hogy hazafelé menet egy ismeretlen férfi – a későbbi sértett – zaklatta őt az utcán. A feldühödött vádlott ezután a lánnyal együtt elindult megkeresni a férfit, akit hamarosan meg is találtak három társával együtt.

Amikor a lány rámutatott a zaklatóra, az a táskájából egy kalapácsot vett elő. Ezt látva a vádlott a saját autójához rohant, kivett belőle egy sárga kisbaltát, majd azzal a sértett irányába lendített. A négy férfi erre elfutott, a vádlott pedig üldözőbe vette őket.

Nem sokkal később a vádlott ismét meglátta a sértettet és társait egy közeli büfé előtt.

Ekkor autójával feléjük hajtott, és a vád szerint mintegy 15 km/órás sebességgel a kocsiját a sértettre húzta, aki elesett, és a teste részben a jármű alá került. A férfi ezután kiszállt, megütötte a sértett fejét, megrúgta a hátát, majd egy másik baltával többször a földre sújtott a sértett közelében.

A vádlott ezután megpróbált segítséget hívni, de időközben a szemtanúk értesítették a hatóságokat, így a rendőrök és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek.

A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és fennállt az életveszélyes sérülés lehetősége is, amely csak a véletlenen múlt, hogy nem következett be.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és más bűncselekményekkel vádolja. A vádhatóság végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, valamint az elkövetéshez használt eszközök elkobzását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd.

