Győzött az igazság – jelentős összegű kártérítést és életjáradékot ítéltek meg a házomlásban lebénult balerinának

A Budapesti Operettszínház fiatal táncosa kerekesszékben éli a mindennapjait, amióta a Jókai utcai házomlás során lezúduló törmelék maga alá temette. A baleset után Nikolett hét különböző pert indított a kivitelező cégek és a biztosítók ellen, hat ügyet korábban már jogerősen megnyert, és már csak a sérelemdíj kérdése maradt hátra. A Borsonline.hu most arról ír, hogy a balerina ügyvédje, Ikanov Gábor egyezséget kötött a kivitelező képviselőjével, amit a Fővárosi Törvényszék a mai napon jóváhagyott.

A balerina ügyvédje, Ikanov Gábor sikeresnek értékeli az egyezséget Fotó: Máté Krisztián/Bors

Nikolettnek és a baleset óta őt folyamatosan gondozó édesanyjának fejenként 15 millió forintos sérelemdíjat ítéltek meg.

A balerina így a többi perben megítélt kártérítéssel együtt összesen mintegy 200 millió forintra, továbbá élete végéig 3,5 millió forintos életjáradékra jogosult.

Nem felhőtlen a balerina boldogsága

Az egykori táncművész a tárgyalás után arról beszélt a Borsnak, hogy örül, amiért az összes per számára pozitív végeredménnyel lezárult, bár erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy mikor és kitől fogja megkapni a pénzt. „A balesetben érintett cégek ugyanis felszámolás alatt állnak” – tette hozzá.

A balerina kételyeire az ügyvédje így reagált:

Hiába van valamennyi cég felszámolási eljárás alatt, Niki követelései a biztosítók által, mögöttes fedezettel biztosítva vannak. Az csupán egy apró technikai nehézség, hogy a követelések végrehajtása a felszámolóbiztos feladata. A véghatáridő nélküli kifizetés az életjáradék tekintetében pedig azt jelenti, hogy ha Nikolett 100 éves koráig él, akkor addig jár neki az összeg havonta

– érvelt Ikanov Gábor.

Borzasztóan költséges a rehabilitáció

Tóth Nikolett tisztában van vele, hogy a 3,5 milliós összeg a legtöbb ember számára nagyon magasnak tűnik, ugyanakkor a kiadásai az egyre kínzóbb állapota miatt jelentősek.

Folyamatosan járok rehabilitációra. Ez is nagy költséggel jár, hiszen száz alkalom ötmillió forintba kerül. Ezt háromnegyed év alatt fel is használom

- említett egy példát.