Megrázó baleset a 47-esen – videóval és képgalériával

Szombat délután két autó ütközött össze a 47-es főút békéscsabai szakaszán – adta hírül a Beol.hu. A baleset következtében az egyik gépkocsi a villanyoszlopnak is nekicsapódott.

Súlyos baleset történt a47-es főút békéscsabai szakaszán Fotó: Bencsik Ádám/Beol.hu

Baleset a 47-esen

A baleset helyszínén a békéscsabai tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik mindkét járművet áramtalanították. A kiérkező mentők két sérültet szállítottak kórházba. A baleset után az érintett szakaszon félpályán, irányítás mellett haladt a forgalom. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni.

