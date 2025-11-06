Hírlevél

Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, október 5-én, szerdán tragikus szerencsétlenség történt a 4-es főúton. A halálos balesetben személyautó és kisteherautó karambolozott.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság4-es főútbalesetFacebookroncstragédia

Tegnap tájékoztattunk olvasóinkat, hogy szörnyű tragédia történt október 5-én, szerdán a 4-es főúton. Friss felvételek készültek a halálos balesetről, a forgalmas úton személyautó ütközött kisteherautóvalírta meg a Haon.hu.

A tragikus baleset emberi áldozatát követelt, a helyszínen elhunyt a kisteherautó sofőre
A tragikus baleset emberi áldozatát követelt, a helyszínen elhunyt a kisteherautó sofőre
Kép forrása:Hajdú KMSZ

Csütörtökön a  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-bejegyzésben számolt be a baleset pontos körülményeiről. 

Esély sem volt segíteni az áldozaton, a baleset helyszínén életét veszítette a 40 éves férfi

A püspökladányi tűzoltók a balesetet túlélő sofőrt sikeresen kiszabadították, az autót szét kellett bontaniuk, hogy a roncsok közé szorult sofőrhöz hozzá tudjanak férni. A sérültet azonnal átadták a mentőknek. A kisteherautó vezetője a felborult jármű alá szorult, a szakemberek már nem tudtak mit tenni. A túlélő a helyszíni ellátást követően súlyos sérülésekkel szállították kórházba. 

 

