Tegnap tájékoztattunk olvasóinkat, hogy szörnyű tragédia történt október 5-én, szerdán a 4-es főúton. Friss felvételek készültek a halálos balesetről, a forgalmas úton személyautó ütközött kisteherautóval – írta meg a Haon.hu.

A tragikus baleset emberi áldozatát követelt, a helyszínen elhunyt a kisteherautó sofőre

Kép forrása: Hajdú KMSZ

Csütörtökön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-bejegyzésben számolt be a baleset pontos körülményeiről.

Esély sem volt segíteni az áldozaton, a baleset helyszínén életét veszítette a 40 éves férfi

A püspökladányi tűzoltók a balesetet túlélő sofőrt sikeresen kiszabadították, az autót szét kellett bontaniuk, hogy a roncsok közé szorult sofőrhöz hozzá tudjanak férni. A sérültet azonnal átadták a mentőknek. A kisteherautó vezetője a felborult jármű alá szorult, a szakemberek már nem tudtak mit tenni. A túlélő a helyszíni ellátást követően súlyos sérülésekkel szállították kórházba.