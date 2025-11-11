Drámai képeken a kőröshegyi völgyhídon történt baleset – a Volkswagenből csak roncs maradt

Feloldották a pályazárat az M7-es autópálya Budapest felé vezető, kőröshegyi szakaszán, ahol reggel baleset történt a völgyhídon. Egy Volkswagen Passat fékezés nélkül csapódott bele egy műszaki hibás, kivilágítatlan kukásautóba, amely a sűrű köd miatt alig volt látható a sofőr számára – számolt be a Baleset-infó.hu a Facebook-oldalán.

Egy karcolással szállt ki a roncsból a baleset elszenvedője

Fotó: Baleset-info.hu

Senki nem sérült a balesetben

A Volkswagen sofőrje karcolásokkal megúszta az ütközést, ami az autójáról már nem mondható el. A járműben más nem utazott, ezért csak a szerencsének köszönhető, hogy a baleset nem járt súlyosabb következményekkel.

Fotó: Baleset-infó.hu

A helyszínre a rendőrség is gyorsan kivonult, a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát ideiglenesen lezárták.

Fotó: Baleset-info.hu

Kedd hajnalban frontális ütközés történt a 4-es főút Püspökladány és Karcag közötti szakaszán, amikor egy személyautó és egy trélert vontató kisbusz összeütközött. Részletek az Origo.hu oldalán.