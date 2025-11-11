Hírlevél

Drámai képeken a kőröshegyi völgyhídon történt baleset – a Volkswagenből csak roncs maradt

Egy reggeli ütközés teljesen megbénította az M7-es köröshegyi szakaszát. A ködben történt baleset során egy VW Passat fékezés nélkül rohant a kivilágítatlan, műszaki hibás kukásautóba.
Feloldották a pályazárat az M7-es autópálya Budapest felé vezető, kőröshegyi szakaszán, ahol reggel baleset történt a völgyhídon. Egy Volkswagen Passat fékezés nélkül csapódott bele egy műszaki hibás, kivilágítatlan kukásautóba, amely a sűrű köd miatt alig volt látható a sofőr számára – számolt be a Baleset-infó.hu a Facebook-oldalán.

Egy karcolással szállt ki a roncsból a baleset okozója
Egy karcolással szállt ki a roncsból a baleset elszenvedője
Fotó: Baleset-info.hu

Senki nem sérült a balesetben

A Volkswagen sofőrje karcolásokkal megúszta az ütközést, ami az autójáról már nem mondható el. A járműben más nem utazott, ezért csak a szerencsének köszönhető, hogy a baleset nem járt súlyosabb következményekkel. 

Fotó: Baleset-infó.hu

A helyszínre a rendőrség is gyorsan kivonult, a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát ideiglenesen lezárták. 

Fotó: Baleset-info.hu 

Kedd hajnalban frontális ütközés történt a 4-es főút Püspökladány és Karcag közötti szakaszán, amikor egy személyautó és egy trélert vontató kisbusz összeütközött. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

