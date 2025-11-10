Hírlevél

Rendkívüli!

erőmű

Baleset az ajkai erőműben: közleményt adtak ki a tragikus szerencsétlenségről

Szombaton üzemi szerencsétlenség történt az ajkai erőműben. A fenntartó Veolia Energia Magyarország Zrt. azt közölte a baleset kapcsán, hogy egy embert az intenzív osztályon kezelnek. Az érintett családoknak minden segítséget megadnak.
erőműéletveszélyes állapotbalesetközlemény

Súlyos üzemi baleset történt szombaton az ajkai erőműben, ahol három dolgozó sérüléseket szenvedett, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba. Az eset kapcsán megszólalt a Veolia Energia Magyarország Zrt., az erőmű üzemeltetője – írta az Index.hu.

Baleset történt szombaton az ajkai erőműben, egy munkás jelenleg is az intenzív osztályon fekszik
Fotó: Illusztráció, Shutterstock/Alexandre Prevot

Baleset az erőműben

A cég közölte, hogy a szerencsétlenség a hozzájuk tartozó Bakonyi Erőmű Zrt-ben történt szombaton 13 órakor.

A baleset a porleválasztó filter karbantartása és tisztítása során történt, amikor a filterről kifolyó forró por égési sérülést okozott”

– nyilatkozták a baleset kapcsán.

Hozzátették: ketten könyebb égési sérüléseket szenvedtek, őket a kórházi ellátás után hazaengedték. 

A súlyos égési sérüléseket szenvedő munkatársat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház intenzív osztályán ápolják. A Veolia az érintett kollégáknak mielőbbi gyógyulást kíván, valamint minden segítséget megad a sérülteknek és családjuknak”

– emelte ki a cég, amely kivizsgálja az esetet és hamarosan több információt is közöl.

 

