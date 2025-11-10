Baleset az ajkai erőműben: közleményt adtak ki a tragikus szerencsétlenségről

Súlyos üzemi baleset történt szombaton az ajkai erőműben, ahol három dolgozó sérüléseket szenvedett, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba. Az eset kapcsán megszólalt a Veolia Energia Magyarország Zrt., az erőmű üzemeltetője – írta az Index.hu.

Baleset történt szombaton az ajkai erőműben, egy munkás jelenleg is az intenzív osztályon fekszik

Baleset az erőműben

A cég közölte, hogy a szerencsétlenség a hozzájuk tartozó Bakonyi Erőmű Zrt-ben történt szombaton 13 órakor.

A baleset a porleválasztó filter karbantartása és tisztítása során történt, amikor a filterről kifolyó forró por égési sérülést okozott”

– nyilatkozták a baleset kapcsán.

Hozzátették: ketten könyebb égési sérüléseket szenvedtek, őket a kórházi ellátás után hazaengedték.

A súlyos égési sérüléseket szenvedő munkatársat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház intenzív osztályán ápolják. A Veolia az érintett kollégáknak mielőbbi gyógyulást kíván, valamint minden segítséget megad a sérülteknek és családjuknak”

– emelte ki a cég, amely kivizsgálja az esetet és hamarosan több információt is közöl.