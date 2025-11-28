Az autóroncsban hagyta terhes feleségét és elmenekült a baleset után

A Budakörnyéki Járási Ügyészség kezdeményezte annak a férfinak a letartóztatását, aki november 24-én Aszód belterületén súlyos balesetet okozott, majd ahelyett, hogy segített volna, elmenekült a helyszínről, hátrahagyva saját sérült utasait és a másik autóban ülőket is. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és minősített segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást a felelőtlen sofőr ellen – írta az Index.hu.

Elmenekült a baleset helyszínéről, ezzel hátrahagyva terhes feleségét is

Fotó: MTI

Csak magát mentette a baleset után

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított jogosítvány nélkül, a megengedett sebesség többszörösével érkezett egy kereszteződéshez Aszódon, ahol halálos közúti balesetet okozott. Az ütközés következtében a másik autóban ülő 25 éves lány a roncsok alá szorult és meghalt, édesapja súlyos, kritikus sérüléseket szenvedett.

A baleset után a gyanúsított várandós élettársát és ismerősét is hátrahagyva elmenekült a helyszínről. A büntetett előéletű férfit másnap délután fogták el Boldogon.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség indítványozza a letartóztatását, mivel a korábban is elmarasztalt, több eljárás alatt álló férfi esetében fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye. A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája dönt.

Korábban nyilvánosságot kapott az a felvétel, amit egy lakóház biztonsági kamerája rögzített, és amelyen jól látható a baleset pontos lefolyása.