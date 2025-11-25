Brutális lovasbaleset érte a neves műsorvezetőt

Súlyos baleset érte pár napja az ATV műsorvezetőjét, Török Rékát: lovaglás közben leesett a lóról és szerencsétlenül érkezve eltörte a vállát. A Heti Napló riportere a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a mentősök 50 perc alatt értek ki a lovardába, így addig ő kénytelen volt mozdulatlanul feküdni a hideg, 5 fokos földön. Rékát végül a Szent János Kórház Traumatológiai osztályára szállították, ahol azonnal megműtötték és elégedettségét fejezte ki az orvosi ellátással kapcsolatban – írta a Blikk.hu.

Baleset érte Török Rékát, az ATV riporterét

Fotó: ATV

Azonnal műteni kellett a baleset után

Török Réka, az ATV műsorvezetője a lovasbalesete utáni műtétjét követően háláját fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak. Bár a Heti Napló riportere nem kért extra figyelmet, fél órán belül CT-vizsgálatokon esett át (koponya, mellkas, gerinc, váll), és gyorsan kiderült, hogy eltört a válla, amit azonnal, még éjszaka meg kellett műteni. A műsorvezető kiemelte: a fantasztikus orvosok, ápolók és betegszállítók azok, akik életben tartják a gyakran kritizált egészségügyi rendszert.

A műsorvezető elmondta, hogy a balesete kollégáit, ismerőseit meglepetésként érte. Férje nagyon megijedt, amikor a szerencsétlenség után hívták és azonnal rohant a kórházba. Török Réka kiemelte: kislánya „cukin” gondoskodik róla, teát hoz neki, és odaadta a születése után kapott párnáját, mondván, az majd meggyógyítja.

Török Réka két hétig egyáltalán nem használhatja a karját, ezután kezdheti csak el a gyógytornát. A teljes felépülés akár 4-6 hónapot is igénybe vehet, így egy ideig biztosan nem lovagol. A baleset után pár nappal még egy kisebb vírusfertőzés is nehezíti a lábadozását, amit a kislányával együtt kapott el. Jelenleg pihenéssel és mesenézéssel próbálják túlélni a betegséget.

