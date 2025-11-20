Két holttestet emeltek ki az autó roncsaiból Esztáron – képekkel

Szerda éjjel tragikus baleset történt Esztáron, a Rákóczi utcában: egy személyautó lesodródott az útról, majd nagy sebességgel fának csapódott. A helyszínre több mentőegységet is riasztottak, köztük a létavértesi önkormányzati, valamint a berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltókat. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szintén a helyszínre érkezett – írta a Haon.hu.

Mindkét utas életét vesztette a baleset során

Fotó: Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság

Fának csapódtak a halálos balesetben

A kocsiban két ember utazott. A súlyosan roncsolódott járműbe beszorult utasokat a tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. A járművet áramtalanították, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták a mentés és a helyszínelés idejére.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindkét bent ülő életét vesztette a balesetben.

A rettenetes ütközésről készült képgaléria megtekinthető itt.

November 15-én halálos baleset történt az M3-as kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésénél. Az autóban öten ültek, a 18 éves sofőr a helyszínen meghalt, egyik utasa a kórházban vesztette életét. A fiatal járművezetőnek jogosítványa sem volt és ivott is a tragédia előtt. Részletek az Origo.hu oldalán.