Rendkívüli

Tudta?

baleset

Csontfagyasztó baleset: vízbe zuhant autóért küzdöttek Balatonkeresztúrnál – videó

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
Egyelőre ismeretlen körülmények között csúszott a Nyugati-övcsatornába egy személygépkocsi Balatonkeresztúrnál. A jármű utasai a baleset után ki tudtak úszni a partra.
balesetNyugati-övcsatornajárműBalatonkeresztúrvízautószemélygépkocsi

Meg nem erősített információk szerint a jármű letérhetett az útról Balatonkeresztúrnál, ám szerencsére a benne utazó két személy önerőből ki tudott jutni a partra, így a baleset nem követelt áldozatot – írta a Sonline.hu.

Baleset utána jeges vízből mentették ki az autót
Baleset utána jeges vízből mentették ki az autót
Fotó:  Kisbán Kázmér

Videón a baleset utáni mentés

A vízbe csúszott jármű kiemelését a marcali hivatásos tűzoltók hajtották végre, akik csörlővel vontatták partra az autót. A művelet során minimális mennyiségű üzemanyag szivárgott a Nyugati-övcsatornába, a tűzoltó egység sikeresen körülhatárolta a szennyeződést, elkerülve ezzel a nagyobb környezeti kárt.

Bár a mostani baleset pontos oka még tisztázásra vár, az utakon közlekedőknek fokozott figyelemmel kell lenniük, tekintettel arra, hogy megérkezett a hó és a fagy, ami jelentősen növeli a közlekedés veszélyességét.

 

