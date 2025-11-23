Csontfagyasztó baleset: vízbe zuhant autóért küzdöttek Balatonkeresztúrnál – videó

Meg nem erősített információk szerint a jármű letérhetett az útról Balatonkeresztúrnál, ám szerencsére a benne utazó két személy önerőből ki tudott jutni a partra, így a baleset nem követelt áldozatot – írta a Sonline.hu.

Baleset utána jeges vízből mentették ki az autót

Fotó: Kisbán Kázmér

Videón a baleset utáni mentés

A vízbe csúszott jármű kiemelését a marcali hivatásos tűzoltók hajtották végre, akik csörlővel vontatták partra az autót. A művelet során minimális mennyiségű üzemanyag szivárgott a Nyugati-övcsatornába, a tűzoltó egység sikeresen körülhatárolta a szennyeződést, elkerülve ezzel a nagyobb környezeti kárt.

Bár a mostani baleset pontos oka még tisztázásra vár, az utakon közlekedőknek fokozott figyelemmel kell lenniük, tekintettel arra, hogy megérkezett a hó és a fagy, ami jelentősen növeli a közlekedés veszélyességét.