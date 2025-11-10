Hírlevél

Brutális hétfő: BMW tarolt le egy segédmotoros kerékpárt

Szörnyű szerencsétlenség történt Gyomaendrőd és Kondoros között hétfő reggel. Egy BMW letarolt egy motoros segédkerékpárt vezető sofőrt, egy ember meghalt a balesetben.
Hétfő reggel halálos baleset történt Gyomaendrőd és Kondoros között, a hunyai elágazásnál, ahol egy személygépkocsi és egy segédmotoros kerékpár ütközött – írja a Beol.hu. A portál képgalériát és videót is közzétett a helyszínről, amelyet a linkre kattintva tudnak megnézni.

BMW ütközött egy segédmotoros kerékpárral a hunyai elágazásnál, a balesetben egy ember meghalt.
Fotó: Dinya Magdolna

Halálos baleset

A balesetről szóló bejelentés reggel hat óra előtt érkezett a rendőrséghez. A kiérkező mentőegység sokáig küzdött a motoros életéért, aki a helyszínen meghalt. A körülmények egyelőre tisztázatlanok, a helyszínelés teljes útlezárás mellett folyik. A Kondoros felől érkezőket Kondoros belterülete felé terelik, míg a Gyomaendrőd irányából jövőket Örménykút felé irányítják. 

A hideg időben egyre kevesebben ülnek motorra, és emiatt az utóbbi időben csökkent a hasonló balesetek száma. Legutóbb október végén számoltunk be egy halálos ütközésről, akkor Pécsen egy tolató autós ütközött egy motorkerékpárral.

 

