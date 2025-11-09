Három gyerek sérült meg a brutális reggeli balesetben az M1-esen

Vasárnap reggel hatalmas baleset lassította az M1-es autópálya forgalmát: egy kisbusz szalagkorlátnak ütközött Bőnynél, ami miatt mindkét oldalon hosszabb ideig forgalomkorlátozásra kellett számítani – írta a Kisalföld.hu.

Már tudjuk, hogy 4 embert szállítottak kórházba a vasárnapi baleset helyszínéről

Fotó: Nool.hu

Daru is kellett a balesethez

A Budapest felé vezető oldalon, a 10-es és 108-as kilométerszelvény között ütközött a jármű a korlátnak. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt, majd daru segítségével emelték le a szalagkorlátról, a helyszínre mentők is kiérkeztek.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről négy embert, egy felnőtt mellett két gyereket további vizsgálatok céljából, egyet pedig könnyebb sérülésekkel vittek kórházba.

A Hegyeshalom felé vezető oldalon két sávon, míg a Budapest felé vezető oldalon sokáig csak egy sávon haladhatott a forgalom.