Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Megrázó tragédia, egy doktornő holttestét emelték ki a Dunából

baleset

Brutális képeken a szörnyű baleset az M1-esen – képgalériával

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Két autó ütközött pénteken az M1-es autópályán Levélnél. Megérkeztek a képek a brutális balesetről.
baleset, brutális, sérültek, ideiglenes sávlezárás, áramtalanítás, mentőszolgálat, M1-es autópálya, tűzoltók, kórház

Megrázó havária történt az M1-es autópálya 163-as kilométerszelvényénél, Levél térségében. A Kisalfold.hu tájékoztatása szerint a brutális balesetben két autó ütközött, egy 20 és egy 45 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

baleset
Brutális baleset történt az M1-es autópálya 163-as kilométerszelvényénél
Fotó: Mosonmagyaróvári HTP/Kisalfold.hu

Brutális baleset az M1-es autópályán

A baleset helyszínére a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az egyik sofőrt a katasztrófavédelem munkatársainak kellett kiszabadítaniuk a járművéből, akik az összetört autót áramtalanították.

A baleset miatt a mentés idején egy sávban haladt a forgalom az érintett szakaszon. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni.

