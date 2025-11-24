Brutális képeken a szörnyű baleset az M1-esen – képgalériával

Megrázó havária történt az M1-es autópálya 163-as kilométerszelvényénél, Levél térségében. A Kisalfold.hu tájékoztatása szerint a brutális balesetben két autó ütközött, egy 20 és egy 45 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Brutális baleset történt az M1-es autópálya 163-as kilométerszelvényénél

Fotó: Mosonmagyaróvári HTP/Kisalfold.hu

Brutális baleset az M1-es autópályán

A baleset helyszínére a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az egyik sofőrt a katasztrófavédelem munkatársainak kellett kiszabadítaniuk a járművéből, akik az összetört autót áramtalanították.

A baleset miatt a mentés idején egy sávban haladt a forgalom az érintett szakaszon. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni.

