Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
baleset

Busz és autó karambolozott a reggeli csúcsban

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nehezen indult a hétfő reggel Debrecenben. Egy személyautó és egy busz ütközött, a balesetben sérülés is történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetDebrecenbusz autójárműbuszkocsiszemélyautó

Busz és autó ütközött össze Debrecenben hétfő reggel. A baleset a szokásos reggeli forgalmi rendet borította fel – írta a Haon.hu.

Baleset már hétfő reggel Debrecenben
Baleset már hétfő reggel Debrecenben
Fotó: Batta Gergő

Balesettel indult a hét

Hétfő reggel baleset történt Debrecenben, a Böszörményi úton, a Doberdó utca és a Békéssy Béla utca közötti részen. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. Úgy tudjuk, a karambolban érintett járművek a szélső forgalmi sávban állnak, a balesetben személyi sérülés is történt.

A szélső sávban várakoznak a balesetben résztvevő járművek
A szélső sávban várakoznak a balesetben résztvevő járművek
Fotó: Batta Gergő

Debrecenben korábban egy személyautó és egy traktor ütközött, amiben egy gyermek is megsérült. Erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!