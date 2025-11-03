Busz és autó karambolozott a reggeli csúcsban

Nehezen indult a hétfő reggel Debrecenben. Egy személyautó és egy busz ütközött, a balesetben sérülés is történt.
Busz és autó ütközött össze Debrecenben hétfő reggel. A baleset a szokásos reggeli forgalmi rendet borította fel – írta a Haon.hu.
Balesettel indult a hét
Hétfő reggel baleset történt Debrecenben, a Böszörményi úton, a Doberdó utca és a Békéssy Béla utca közötti részen. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. Úgy tudjuk, a karambolban érintett járművek a szélső forgalmi sávban állnak, a balesetben személyi sérülés is történt.
Debrecenben korábban egy személyautó és egy traktor ütközött, amiben egy gyermek is megsérült. Erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.
