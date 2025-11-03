Busz és autó karambolozott a reggeli csúcsban

Busz és autó ütközött össze Debrecenben hétfő reggel. A baleset a szokásos reggeli forgalmi rendet borította fel – írta a Haon.hu.

Baleset már hétfő reggel Debrecenben

Fotó: Batta Gergő

Balesettel indult a hét

Hétfő reggel baleset történt Debrecenben, a Böszörményi úton, a Doberdó utca és a Békéssy Béla utca közötti részen. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. Úgy tudjuk, a karambolban érintett járművek a szélső forgalmi sávban állnak, a balesetben személyi sérülés is történt.

A szélső sávban várakoznak a balesetben résztvevő járművek

Fotó: Batta Gergő

